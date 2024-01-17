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МТС предложил новую линейку услуг «НаВсе»: до 300 рублей на счет — с рассрочкой на 11 месяцев

17.01.2024 19:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


МТС запустил новую линейку услуг «НаВсе». С ее помощью пользователи сервиса МТС Деньги могут совершать платежи с баланса своего абонентского номера на сумму до 300 рублей с предоставлением рассрочки, которую можно погасить в течение 11 месяцев.

Новая линейка включает услуги «НаВсе100», «НаВсе200» и «НаВсе300», которые предоставляют возможность совершать платежи с рассрочкой в сервисе МТС Деньги на сумму 100, 200 и 300 рублей соответственно. Предоставленный лимит на балансе абонентского номера можно потратить на покупки в интернет-магазинах, оплачивать услуги в ЕРИП, погашать рассрочку от МТС или пополнять баланс телефонного номера. А при наличии платежной карты «МТС Деньги» можно рассчитаться в торговых сетях, кафе, аптеках, автозаправках и даже снять наличные через банкомат.

Подключить услугу можно без посещения офиса МТС. Достаточно смартфона или компьютера. В электронной платежной системе МТС Деньги нужно перейти в раздел «Услуги», выбрать «НаВсе», ввести идентификационный (личный) номер документа, удостоверяющего личность, выбрать размер лимита, ознакомиться с правилами и подтвердить свое согласие через SMS-код.

Абоненту предоставляется рассрочка для возврата предоставленного лимита на 11 месяцев с автоматическим ежемесячным платежом 20-го числа, начиная со второго месяца после подключения услуги. При желании можно провести досрочный платеж ֫ как части, так и всей суммы.

Стоимость услуги «НаВсе100» составляет 0,19 рубля в сутки, «НаВсе200» — 0,38 рубля в сутки, а «НаВсе300» — 0,57 рубля в сутки.

Более подробно об условиях услуг линейки «НаВсе» смотрите здесь, об электронной платежной системе «МТС Деньги» — здесь.

 

Линейка услуг «НаВсе» предоставляется на базе реализации абоненту со стороны СООО «Мобильные ТелеСистемы» (УНП 800013732) электронных денег «МТС Деньги» (банк-эмитент ОАО «Банк Дабрабыт») с предоставлением рассрочки их оплаты.

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16.09.2022 № 350 «Об утверждении Правил осуществления операций с электронными деньгами».

 
 
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