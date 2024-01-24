В Минске встретились бизнесмены Беларуси и Узбекистана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит деловая встреча бизнес-кругов Беларуси и Узбекистана. Товарооборот между странами будет расти – заявил председатель белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, передает «МИР 24».

Предприниматели из Узбекистана посетят белорусские предприятия и проведут переговоры с коллегами из разных отраслей. Всего в Минск приехали представители около ста организаций . Они производят широкий спектр продукции: от мебели до минеральных удобрений. Участники форума уверены: у сотрудничества широкие перспективы.

«Переговоры, которые они ведут, это, возможно, выход на совместные проекты молочной отрасли, создание, возможно, молочных заводов на территории Узбекистана. Со своей стороны мы ведем переговоры. Фактически есть восемь направлений, по которым сегодня прибыла делегация. Это деревообработка, текстильная промышленность, сельское хозяйство и другие», – сообщил председатель белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

«Внешняя торговля опять-таки изменилась, и геополитика меняется. В этом плане мы также стараемся найти новые рынки за рубежом, особенно в странах СНГ. Беларусь для нас очень интересна. Здесь любят нашу текстильную промышленность, производство, наши овощи, фрукты», – заявил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Жамшед Ураков.

Поставляет Узбекистан в Беларусь и медь. Ее используют на промышленных производствах. Минск, в свою очередь, отправляет юго-восточным партнерам мясную и молочную продукции, сельскохозяйственную технику. Товарооборот между странами в прошлом году превысил 600 миллионов долларов. Экспорт и импорт растут практически одновременно.