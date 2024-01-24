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В Минске встретились бизнесмены Беларуси и Узбекистана
24.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходит деловая встреча бизнес-кругов Беларуси и Узбекистана. Товарооборот между странами будет расти – заявил председатель белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, передает «МИР 24».
Предприниматели из Узбекистана посетят белорусские предприятия и проведут переговоры с коллегами из разных отраслей. Всего в Минск
«Внешняя торговля опять-таки изменилась, и геополитика меняется. В этом плане мы также стараемся найти новые рынки за рубежом, особенно в странах СНГ. Беларусь для нас очень интересна. Здесь любят нашу текстильную промышленность, производство, наши овощи, фрукты», – заявил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Жамшед Ураков.
Поставляет Узбекистан в Беларусь и медь. Ее используют на промышленных производствах. Минск, в свою очередь, отправляет юго-восточным партнерам мясную и молочную продукции, сельскохозяйственную технику. Товарооборот между странами в прошлом году превысил 600 миллионов долларов. Экспорт и импорт растут практически одновременно.
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Товарооборот между странами в прошлом году превысил 600 миллионов долларов.
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