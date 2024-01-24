Погода в СНГ: потепление пришло в Астану, снег выпал на большей территории Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве наступила оттепель. В российской столице плюс два и облачно. О ситуации в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Туман, метель и гололедицу прогнозируют синоптики по всему Казахстану. Погода по-прежнему неустойчива. В Астане морозы спали. В среду в столице тепло. Всего минус девять, но за городом временами метель. История чудесного спасения беременной женщины и ее сына, о которой мы рассказывали, получила продолжение. Новорожденному дали имя спасателя Амангельды Доскенова.

«Пусть вырастет смелым защитником родины. Пусть не болеет, будет вашей опорой. Станет почетным гражданином Ерментау», – сказал начальник Ерментауского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Амангельды Доскенов.

Мужчина вслепую во время бурана отыскал мать и сына. Тогда женщина была на 35-й неделе беременности. Через 10 дней после спасения Амангельды Доскенова пригласили на выписку малыша. Младенец родился абсолютно здоровым. Он в семье седьмой по счету. Имя Амангельды с казахского переводится как «благополучно пришедший на свет».

Армения

В Ереване сегодня плюс один и снег. Он выпал в большинстве регионов Армении. В горных районах возможны снежные бури. Дорожный департамент сообщил, что закрыты или труднопроходимы некоторые участки трасс, местами сильная гололедица. Движение от Джермука до Горайка перекрыто.

Кыргызстан



В Бишкеке солнечно и плюс восемь. Потеплело и в других регионах Кыргызстана. В Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Ошской областях температура воздуха в среднем до 10 градусов. В горных регионах все еще морозно, но солнечно.

Рыбаки Чуйской области удивлены богатому улову. По их словам, после землетрясения, произошедшего в Кыргызстане накануне ночью, утром рыба клевала интенсивно. В основном попадался карась весом до 600 граммов. Обычно январь рыбаки называют глухозимьем. Вода в это время мало насыщенна кислородом, рыба малоактивная и плохо клюет.

Беларусь

В Беларуси немного потеплело. На термометрах до плюс пяти градусов. Но при этом ветрено. Порывы 18 метров в секунду. Синоптики прогнозируют снег и гололедицу.

В Национальном парке «Беловежская пуща» пополнение. Туда завезли 38 благородных оленей. Так сохраняют и приумножают их популяцию. Для животных построили кормушки с сеном и зерном, навесы. Под присмотром специалистов оленята пробудут до лета, а после их выпустят в дикую природу.