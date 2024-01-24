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Погода в СНГ: потепление пришло в Астану, снег выпал на большей территории Армении
24.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве
Казахстан
Туман, метель и гололедицу прогнозируют синоптики по всему Казахстану. Погода по-прежнему неустойчива. В Астане морозы спали. В среду в столице тепло. Всего минус девять, но за городом временами метель. История чудесного спасения беременной женщины и ее сына, о которой мы рассказывали, получила продолжение. Новорожденному дали имя спасателя Амангельды Доскенова.
«Пусть вырастет смелым защитником родины. Пусть не болеет, будет вашей опорой. Станет почетным гражданином Ерментау», – сказал начальник Ерментауского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Амангельды Доскенов.
Мужчина вслепую во время бурана отыскал мать и сына. Тогда женщина была на 35-й неделе беременности. Через 10 дней после спасения Амангельды Доскенова пригласили на выписку малыша. Младенец родился абсолютно здоровым. Он в семье седьмой по счету. Имя Амангельды с казахского переводится как «благополучно пришедший на свет».
Армения
В Ереване сегодня плюс один и снег. Он выпал в большинстве регионов Армении. В горных районах возможны снежные бури. Дорожный департамент сообщил, что закрыты или труднопроходимы некоторые участки трасс, местами сильная гололедица. Движение от Джермука до Горайка перекрыто.
Кыргызстан
Рыбаки Чуйской области удивлены богатому улову. По их словам, после землетрясения, произошедшего в Кыргызстане накануне ночью, утром рыба клевала интенсивно. В основном попадался карась весом до 600 граммов. Обычно январь рыбаки называют глухозимьем. Вода в это время мало насыщенна кислородом, рыба малоактивная и плохо клюет.
Беларусь
В Беларуси немного потеплело. На термометрах до плюс пяти градусов. Но при этом ветрено. Порывы 18 метров в секунду. Синоптики прогнозируют снег и гололедицу.
В Национальном парке «Беловежская пуща» пополнение. Туда завезли 38 благородных оленей. Так сохраняют и приумножают их популяцию. Для животных построили кормушки с сеном и зерном, навесы. Под присмотром специалистов оленята пробудут до лета, а после их выпустят в дикую природу.
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О погоде в городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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