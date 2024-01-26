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Наблюдатели от СНГ оценили работу окружной избирательной комиссии в Беларуси
26.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Подготовка к Единому дню голосования.
Подсчет подписей, проверка документов и вручение удостоверения кандидата в депутаты. Комиссии работают почти без остановок. Под вниманием наблюдателей провели и агитационную жеребьевку. Она определила, в какой день и время кандидаты будут выступать на радио и телевидении.
Работу этой избирательной комиссии наблюдатели от СНГ оценили положительно и нарушений пока не выявили. Выборочно за месяц они проведут десятки таких проверок. Пристальное внимание – к избирательным участкам и штабам кандидатов в депутаты.
«Миссия наблюдателей от СНГ ставит основную задачу – во-первых, совершенствовать избирательный, электоральный процесс, а также продвигать и способствовать, улучшать демократические процессы. В Республике Беларусь это 12-я кампания мониторинговая», – рассказал международный наблюдатель миссии наблюдателей от СНГ Токтосун Сабыров.
Работать наблюдатели от стран Содружества будут и в дни голосования. Всего их будет несколько сотен человек. Это парламентарии, дипломаты государств-участников СНГ и сотрудники Исполнительного комитета Содружества.
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Пристальное внимание – к избирательным участкам и штабам кандидатов в депутаты.
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