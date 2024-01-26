ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наблюдатели от СНГ оценили работу окружной избирательной комиссии в Беларуси

26.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наблюдатели от СНГ оценили работу окружной избирательной комиссии в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подготовка к Единому дню голосования. Миссия наблюдателей от СНГ оценила работу одной из окружных избирательных комиссий Беларуси. В стране проходит этап регистрации кандидатов в депутаты. Ровно через месяц белорусы проголосуют за народных избранников нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Подсчет подписей, проверка документов и вручение удостоверения кандидата в депутаты. Комиссии работают почти без остановок. Под вниманием наблюдателей провели и агитационную жеребьевку. Она определила, в какой день и время кандидаты будут выступать на радио и телевидении.

Работу этой избирательной комиссии наблюдатели от СНГ оценили положительно и нарушений пока не выявили. Выборочно за месяц они проведут десятки таких проверок. Пристальное внимание – к избирательным участкам и штабам кандидатов в депутаты.

«Все замечания и всю информацию, которую мы, наблюдатели, фиксируем в ходе наблюдения за прохождением кампании, мы будем доводить в штаб. В штаб будет поступать такая же информация от других групп миссии. После выборов, то есть 26 февраля, на следующий день, совет координаторов обобщит эти данные», – рассказал международный наблюдатель миссии наблюдателей от СНГ Игорь Граховский.

«Миссия наблюдателей от СНГ ставит основную задачу – во-первых, совершенствовать избирательный, электоральный процесс, а также продвигать и способствовать, улучшать демократические процессы. В Республике Беларусь это 12-я кампания мониторинговая», – рассказал международный наблюдатель миссии наблюдателей от СНГ Токтосун Сабыров.

Работать наблюдатели от стран Содружества будут и в дни голосования. Всего их будет несколько сотен человек. Это парламентарии, дипломаты государств-участников СНГ и сотрудники Исполнительного комитета Содружества.

Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Для страны это новый формат выборов. Он появился после обновления Конституции и Избирательного кодекса. Одномоментно белорусы смогут выбрать депутатов практически всех уровней.

Выборы в Беларуси стали 125-й мониторинговой миссией наблюдателей на пространстве Содружества.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пристальное внимание – к избирательным участкам и штабам кандидатов в депутаты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Производство бытовой химии обновили в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2024
Mir24.TV Belarus
26.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика