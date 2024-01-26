Наблюдатели от СНГ оценили работу окружной избирательной комиссии в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовка к Единому дню голосования. Миссия наблюдателей от СНГ оценила работу одной из окружных избирательных комиссий Беларуси. В стране проходит этап регистрации кандидатов в депутаты. Ровно через месяц белорусы проголосуют за народных избранников нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Подсчет подписей, проверка документов и вручение удостоверения кандидата в депутаты. Комиссии работают почти без остановок. Под вниманием наблюдателей провели и агитационную жеребьевку. Она определила, в какой день и время кандидаты будут выступать на радио и телевидении.

Работу этой избирательной комиссии наблюдатели от СНГ оценили положительно и нарушений пока не выявили. Выборочно за месяц они проведут десятки таких проверок. Пристальное внимание – к избирательным участкам и штабам кандидатов в депутаты.

«Все замечания и всю информацию, которую мы, наблюдатели, фиксируем в ходе наблюдения за прохождением кампании, мы будем доводить в штаб. В штаб будет поступать такая же информация от других групп миссии. После выборов, то есть 26 февраля, на следующий день, совет координаторов обобщит эти данные», – рассказал международный наблюдатель миссии наблюдателей от СНГ Игорь Граховский.

«Миссия наблюдателей от СНГ ставит основную задачу – во-первых, совершенствовать избирательный, электоральный процесс, а также продвигать и способствовать, улучшать демократические процессы. В Республике Беларусь это 12-я кампания мониторинговая», – рассказал международный наблюдатель миссии наблюдателей от СНГ Токтосун Сабыров.

Работать наблюдатели от стран Содружества будут и в дни голосования. Всего их будет несколько сотен человек. Это парламентарии, дипломаты государств-участников СНГ и сотрудники Исполнительного комитета Содружества.



Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Для страны это новый формат выборов. Он появился после обновления Конституции и Избирательного кодекса. Одномоментно белорусы смогут выбрать депутатов практически всех уровней.



Выборы в Беларуси стали 125-й мониторинговой миссией наблюдателей на пространстве Содружества.