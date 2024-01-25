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Производство бытовой химии обновили в Брестской области
25.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Брестской области кардинально обновили оборудование для выпуска моющих средств. Модернизация стала возможной благодаря поручению Александра Лукашенко и притоку инвестиций в регионы, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Промышленная революция – так можно назвать модернизацию на этом производстве бытовой химии. Всю ручную работу теперь выполняют роботы. То, что раньше выпускали за смену, сегодня делают за час.
«Оборудование произведено отечественными производителями, что немаловажно. То есть мы снижаем риски проведения техобслуживания своевременного и поставки запасных частей. К сожалению, из Европы сейчас сложно привозить, особенно запчасти импортные. То сейчас мы знаем, у кого мы можем эти запчасти купить», –сказал главный инженер производства бытовой химии Николай Шиковецкий.
Новый цех не только увеличит скорость, но и повысит качество. Чем меньше людей контактируют с продукцией, тем лучшее её гигиенические свойства. А за этим особый контроль. Все по ГОСТу.
В год белорусам нужно больше десяти тысяч тонн моющих средств. Пока предприятие может закрыть около пяти процентов. Планируют, что модернизация поможет увеличить долю на отечественном рынке. А также расширить экспорт.
Производство уже заняло свою нишу на российском рынке. Несколько лет назад в том числе белорусские порошки помогли заменить ушедший импорт.
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Модернизация стала возможной благодаря поручению президента Александра Лукашенко и притоку инвестиций в регионы.
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