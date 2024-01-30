Новый дилерский центр Chery «Атлант-М Уручье» открылся в Минске 26 января 2024 года

Источник материала: ProBusiness

Компания Атлант-М стала дистрибьютером бренда Chery в Беларуси в конце прошлого года. Дистрибьюторский контракт с китайской маркой был подписан 12 декабря в городе Уху (Китай), а уже 26 января 2024 года новый флагманский автоцентр Chery в Минске принял первых посетителей.

Автоцентр Chery «Атлант-М Уручье» находится по адресу проспект Независимости 202. Расположенный на одном из центральных проспектов столицы новый дилерский центр выполнен в точном соответствии с актуальными бренд-дизайном китайской марки.













В просторном шоуруме площадью 1225 м2 представлен весь модельный ряд Chery, поставляемый на рынок Беларуси по официальным каналам: компактный кроссовер Tiggo 4 Pro, кроссовер Tiggo 7 Pro Max, полноразмерный 7-ми местный кроссовер Tiggo 8 Pro Max и бизнес-седан Arrizo 8. Все модели доступны к тест-драйву 7 дней в неделю, при этом для удобства Клиентов в автоцентре представлен полный парк тестовых автомобилей, а запись на тест-драйв возможна онлайн на сайте cheryauto.by или по телефону +375 44 577-88-55. При наличие свободных машин пройти тест-драйв в дилерском центре можно и без предварительной записи.

В этом же здании автоцентра находится официальный сервис Chery с полным перечнем услуг технического обслуживания, включая кузовной ремонт и работу по страховым случаям, а также склад запасных частей, готовый предложить широкий ассортимент оригинальных деталей, узлов и расходных материалов. Сервисная зона для обслуживания автомобилей Chery занимает более 1300 м2 (плюс 1100 м2 кузовной цех), имеет 14 подъемников и полный набор необходимого профессионального оборудования и специнструмента.





Также каждому посетителю доступны дополнительные сервисы, которые сделают пребывание в автоцентре Chery максимально комфортным: удобные переговорные зоны и зоны отдыха с TV, бесплатным доступом к Wi-Fi и зарядными устройствами для телефонов, детская зона, комфортная зона выдачи автомобилей, зона приемки на сервис и зона ожидания авто с панорамным окном и возможностью наблюдать за процессом ремонта, современное кафе и большая парковка. Расчет за новое авто можно осуществить, не покидая дилерского центра: непосредственно в здании автоцентра находится банковский расчетно-кассовый центр.

Режим работы нового дилерского центра Chery «Атлант-М Уручье»:

• Отдел продаж: пн-пт 9:00-20:00, сб 9:00-18:00

• Отдел сервиса (общеремонтные работы): пн-вс 8:00-20:30

• Отдел сервиса (кузовные работы): пн-пт 8:00-20:30, сб 08:00-17:00

• Отдел дополнительного оборудования: пн-пт 08:00-17:00

Появление на белорусском рынке дистрибьютора бренда Chery – новые возможности развития популярного китайского бренда в Республике Беларусь!