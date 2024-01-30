Наблюдатели от СНГ в Беларуси проверили ход регистрации кандидатов в депутаты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Предвыборная гонка продолжается в Беларуси, причем в новом для республики формате. Впервые в истории там пройдет Единый день голосования. Жители будут выбирать депутатов всех уровней. В понедельник миссия наблюдателей от СНГ проверила процесс регистрации кандидатов на одном из избирательных участков, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В Единый день голосования, 25 февраля, белорусы выберут депутатов Нижней палаты парламента и местных советов. Срок полномочий их всех увеличен до пяти лет. Раньше избирались на четыре года.

От СНГ около 150 наблюдателей. Входят в этот состав парламентарии, дипломаты и сотрудники исполнительного комитета Содружества. Всего от международных организаций планируется аккредитовать более 300 представителей. Приглашены также эксперты от Парламентской Ассамблеи СНГ и ОДКБ, ШОС и ЦИК России.

«Я уже на четвертых выборах в Беларуси. Команда, которая знает хорошо вашу страну. Знает условия, законодательство знает. Все внимательно будем отслеживать. Скорее, это дружеская помощь, поддержка и доказательство открытости выборов», – отметил долгосрочный наблюдатель Миссии наблюдателей от СНГ Алексей Сазонов.

Миссия от СНГ уже оценила этап формирования участковых комиссий. Сейчас акцент на регистрацию кандидатов в Палату представителей. Наблюдатели работают во всех областях страны.

«Обязательно обратим внимание, насколько кандидаты соответствуют тем требованиям, которые выдвигает избирательное законодательство к претендентам в депутаты Палаты представителей, каким способом выдвигаются, как проводилась проверка документов. Посмотрим работу окружных комиссий. И, конечно же, посмотрим, на самих кандидатов», – рассказала долгосрочный наблюдатель Миссии наблюдателей от СНГ Светлана Власова.

Все этапы выборов будут мониторить не только международные, но и несколько тысяч национальных наблюдателей. И после обнародуют выводы.

Регистрация кандидатов в депутаты завершится 30 января. С 31 января по 24 февраля пройдет агитационный период. Накануне выборов будет объявлен день тишины.

Всего в Беларуси создано почти пять с половиной участковых избирательных комиссий. В состав вошли представители трудовых коллективов, политических партий, других общественных объединений и простые граждане.