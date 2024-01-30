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Наблюдатели от СНГ в Беларуси проверили ход регистрации кандидатов в депутаты
30.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Предвыборная гонка продолжается в Беларуси, причем в новом для республики формате. Впервые в истории там пройдет Единый день голосования. Жители будут выбирать депутатов всех уровней. В понедельник миссия наблюдателей от СНГ проверила процесс регистрации кандидатов на одном из избирательных участков, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В Единый день голосования, 25 февраля, белорусы выберут депутатов Нижней палаты парламента и местных советов. Срок полномочий их всех увеличен до пяти лет. Раньше избирались на четыре года.
От СНГ около 150 наблюдателей. Входят в этот состав парламентарии, дипломаты и сотрудники исполнительного комитета Содружества. Всего от международных организаций планируется аккредитовать более 300 представителей. Приглашены также эксперты от Парламентской Ассамблеи СНГ и ОДКБ, ШОС и ЦИК России.
Миссия от СНГ уже оценила этап формирования участковых комиссий. Сейчас акцент на регистрацию кандидатов в Палату представителей. Наблюдатели работают во всех областях страны.
Все этапы выборов будут мониторить не только международные, но и несколько тысяч национальных наблюдателей. И после обнародуют выводы.
Регистрация кандидатов в депутаты завершится 30 января. С 31 января по 24 февраля пройдет агитационный период. Накануне выборов будет объявлен день тишины.
Всего в Беларуси создано почти пять с половиной участковых избирательных комиссий. В состав вошли представители трудовых коллективов, политических партий, других общественных объединений и простые граждане.
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Впервые в республике пройдет Единый день голосования. Жители будут выбирать депутатов всех уровней.
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