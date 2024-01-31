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Погода в СНГ: Казахстан готовится к снегопадам, в Беларуси сохраняется оттепель

31.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Казахстан готовится к снегопадам, в Беларуси сохраняется оттепель
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве январь заканчивается оттепелью. На улице ноль градусов и все оттенки серого цвета. А в ночь на четверг в столице России начнется ледяной дождь. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Ненастный циклон с северо-запада приготовил жителям Казахстана испытание снегом. Осадки практически по всей стране. На юг республики они придут в компании сильного ветра. На дорогах будет скользко. Заметать Алматы начнет уже после обеда. Коммунальщики готовят технику к уборке. Когда на градусниках около нуля, как сегодня, дороги обрабатывают жидкими реагентами, а с понижением температуры переходят на песчано-соляную смесь.

Кыргызстан

Жители Кыргызстана почувствовали приближение весны. В стране оттепель. Снег только на юге и юго-западе республики. А Иссык-Кульскую область, это восток страны, коснутся дожди. Там сотрудники заповедника Энильчек сняли уникальное видео. На кадрах ирбис охотится на горного козла. В Кыргызстане насчитывается около 300 снежных барсов. Увидеть краснокнижного хищника – большая удача.

Беларусь

В Беларуси держится плюсовая температура. В Минске три градуса выше нуля, на юге республики – шесть. Такой первую в жизни зиму запомнит потомство Гродненского зоопарка. Этот месяц выдался богатым на прибавление в семьях обитателей. У камерунских козочек родилась тройня. Такое у этих животных редкость. Чаще приносят по одному или по два козленка. Однако в местных вольерах это не первый приплод в новом году. Появились еще две двойни и две молоденькие козочки подарили зоопарку по одному малышу. Всего девять новых обитателей. Новорожденные и их заботливые мамы чувствуют себя хорошо.



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Теги: Минск
 
 
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