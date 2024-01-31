Погода в СНГ: Казахстан готовится к снегопадам, в Беларуси сохраняется оттепель

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве январь заканчивается оттепелью. На улице ноль градусов и все оттенки серого цвета. А в ночь на четверг в столице России начнется ледяной дождь. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Ненастный циклон с северо-запада приготовил жителям Казахстана испытание снегом. Осадки практически по всей стране. На юг республики они придут в компании сильного ветра. На дорогах будет скользко. Заметать Алматы начнет уже после обеда. Коммунальщики готовят технику к уборке. Когда на градусниках около нуля, как сегодня, дороги обрабатывают жидкими реагентами, а с понижением температуры переходят на песчано-соляную смесь.

Кыргызстан