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Погода в СНГ: Казахстан готовится к снегопадам, в Беларуси сохраняется оттепель
31.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве январь заканчивается оттепелью. На улице ноль градусов и все оттенки серого цвета. А в ночь на четверг в столице России начнется ледяной дождь. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Ненастный циклон с северо-запада приготовил жителям Казахстана испытание снегом. Осадки практически по всей стране. На юг республики они придут в компании сильного ветра. На дорогах будет скользко. Заметать Алматы начнет уже после обеда. Коммунальщики готовят технику к уборке. Когда на градусниках около нуля, как сегодня, дороги обрабатывают жидкими реагентами, а с понижением температуры переходят на песчано-соляную смесь.
Кыргызстан
Беларусь
В Беларуси держится плюсовая температура. В Минске три градуса выше нуля, на юге республики – шесть. Такой первую в жизни зиму запомнит потомство Гродненского зоопарка. Этот месяц выдался богатым на прибавление в семьях обитателей. У камерунских козочек родилась тройня. Такое у этих животных редкость. Чаще приносят по одному или по два козленка. Однако в местных вольерах это не первый приплод в новом году. Появились еще две двойни и две молоденькие козочки подарили зоопарку по одному малышу. Всего девять новых обитателей. Новорожденные и их заботливые мамы чувствуют себя хорошо.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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