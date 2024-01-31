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Белорусский союз женщин поможет детям с генетическими заболеваниями
31.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский союз женщин в текущем году уделит большое внимание благотворительности и социальным проектам. Уже запущена акция, направленная на помощь детям с генетическими заболеваниями, передает телеканал «МИР 24».
Белорусский союз женщин подвел итоги прошедшего года. Среди успешных проектов назвали работу с предпринимателями и молодежью.
Ранее Белорусский союз женщин
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Благотворительная акция «С добрым сердцем» проводится с целью оказать реальную поддержку пациентам и их семьям.
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