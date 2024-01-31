Белорусский союз женщин поможет детям с генетическими заболеваниями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский союз женщин в текущем году уделит большое внимание благотворительности и социальным проектам. Уже запущена акция, направленная на помощь детям с генетическими заболеваниями, передает телеканал «МИР 24».

«Благотворительная акция «С добрым сердцем» должна войти в каждый дом и помочь большому количеству людей. Знаю, что очень многие к ней подключились и что очень много денег приходит на счет. Думаю, что в скором времени мы сможем действительно оказать реальную помощь тем, кто в этом нуждается», – рассказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Белорусский союз женщин подвел итоги прошедшего года. Среди успешных проектов назвали работу с предпринимателями и молодежью.