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Меры поддержки семей с детьми в Беларуси станут более адресными

01.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Меры поддержки семей с детьми в Беларуси станут более адресными
 Фото: МТРК «Мир»

Поддержка семей в Беларуси станет более адресной. Соответствующий проект закона одобрила в первом чтении нижняя палата парламента страны, передает «МИР 24».

Увеличатся пособия для наиболее уязвимых категорий населения. Среди них – студенты, молодые специалисты, женщины в декрете. Изменения коснутся и семей с детьми-инвалидами.

«Мы все понимаем, какая огромная ответственность лежит на этих семьях. Поэтому меняются выплаты не только в том случае, когда эти дети еще не достигли 18 лет, но и после наступления совершеннолетия», – заявила заместитель председателя комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Марина Шкроб.

Матери-одиночки начнут получать пособия, если отец обязан платить алименты, но служит в армии. В семьях, где мать работает нотариусом или адвокатом, отец сможет уйти в декретный отпуск. Раньше такой возможности не было. Кроме того, с 1 февраля увеличатся все соцвыплаты, прибавка составит 10%.



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Увеличатся пособия для наиболее уязвимых категорий населения. Среди них – студенты, молодые специалисты, женщины в декрете. Изменения коснутся и семей с...
 
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