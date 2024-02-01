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Меры поддержки семей с детьми в Беларуси станут более адресными
01.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поддержка семей в Беларуси станет более адресной. Соответствующий проект закона одобрила в первом чтении нижняя палата парламента страны, передает «МИР 24».
Увеличатся пособия для наиболее уязвимых категорий населения. Среди них – студенты, молодые специалисты, женщины в декрете. Изменения коснутся и семей с детьми-инвалидами.
Матери-одиночки начнут получать пособия, если отец обязан платить алименты, но служит в армии. В семьях, где мать работает нотариусом или адвокатом, отец сможет уйти в декретный отпуск. Раньше такой возможности не было. Кроме того, с 1 февраля увеличатся все соцвыплаты, прибавка составит 10%.
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Увеличатся пособия для наиболее уязвимых категорий населения. Среди них – студенты, молодые специалисты, женщины в декрете. Изменения коснутся и семей с...
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