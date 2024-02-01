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«Деньги получат те, кто работает на экспорт или заменяет импорт». Что банки смогут предложить бизнесу в 2024 году
01.02.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В конце января
Итоги 2023 года
Юридические лица
Средняя процентная ставка по новым кредитам банков, предоставленным юридическим лицам в белорусских рублях, уменьшилась с 14,3% годовых в среднем за 2022 год до 8,5% годовых в 2023-м.
Кредиты в иностранной валюте
«Для снижения валютных рисков организации ускоренными темпами сокращали задолженность по кредитным ресурсам, номинированным в иностранных валютах недружественных стран, и предъявляли повышенный спрос на ресурсы в национальной валюте. Как следствие, кредитование экономики осуществлялось банками преимущественно в белорусских рублях».
С июля 2023 года преимущество перешло к российскому рублю и китайскому юаню с тенденцией к усилению. Доля последних в декабре 2023-го составила более 58%.
Существенно вырос долгосрочный кредитный портфель банков. Объем выданных долгосрочных кредитов прирос на 47,4% и по итогам 2023 года составил 27,3 млрд рублей, в том числе в национальной валюте — 24,1 млрд рублей.
Ключевые финансовые показатели
Сохранялась прибыльная и рентабельная работа банков. Выросла и рентабельность активов. На 1 января 2024 года она составила 2,5%.
Прирост инвестиций в основной капитал за 2023 год составил в сопоставимых ценах 14,8%.
Розничный товарооборот вырос на 8,5% (кстати, объем безналичных платежей в розничном товарообороте вырос более чем на 55%), а инфляция составила 5,8%.
В прошлом году в реальном выражении заработная плата работников выросла на 11%, рост располагаемых денежных доходов населения за 11 месяцев составил 6,1%.
Рост денежных доходов населения, снижение общего уровня процентных ставок в экономике и реализация отложенного спроса привели к существенному росту потребительского кредитования. В 2023 г. выдачи кредитов на потребительские цели возросли на 43% по сравнению с предыдущим годом. Кредитование недвижимости ускорилось. Таких кредитов выдано на 63% больше.
В 2023 г. сохранялась возможность по продлению сроков погашения кредитов и предоставлению новых кредитов без ухудшения рейтинга кредитополучателя.
Рекомендации банкам на 2024 год
Одной из важных задач банков должно стать оказание своим клиентам необходимой помощи в проведении международных расчетов. В частности, внешних платежей по расчетам с зарубежными контрагентами по экспорту. Эта деятельность будет на особом контроле у Национального банка.
Приоритетным должно стать финансирование эффективных инвестиционных проектов и организаций, выпускающих экспортоориентированную и импортозамещающую продукцию, и обеспечивать привлекательные ценовые условия кредитования. Средний уровень процентных ставок по таким кредитам должен остаться вблизи прошлогодних параметров — около 8,5% годовых.
В части потребительского кредитования банкам следует в первую очередь сосредоточиться на расширении линейки продуктов, обеспечивающих поддержку отечественных товаропроизводителей.
Потенциальные риски для экономики и бизнеса в 2024 году
Пока что кредитный портфель юридических лиц по-прежнему характеризуется высокими кредитными рисками из-за недостаточной эффективности и рентабельности деятельности значимого числа нефинансовых организаций. Здесь доля необслуживаемых активов составила 8,3%, увеличившись на 1,1 процентного пункта за 2023 год.
Опасения вызывает некоторое ухудшение финансового положения предприятий реального сектора экономики. Снизилась прибыль как в реальном, так и в номинальном выражении. Наблюдается рост чистого убытка убыточных организаций. Продолжилось снижение коэффициентов рентабельности продаж и продукции в целом по реальному сектору.
Регулятор обеспокоен, что дальнейшее усиление кредитования, в особенности льготного, усилит также и фискальные риски.
По оценке Национального банка, основным источником рисков является сектор государственных предприятий, требующий существенной систематической поддержки. Оценки Национального банка показывают, что ежегодные объемы кредитования предприятий с господдержкой в 2020—2023 гг. составляют от 3% до 4,5% к ВВП.
Доминирование банковского сектора уменьшает стимулы к его развитию и снижает конкурентное давление. Косвенным свидетельством этого является неглубокий, низколиквидный и малодоступный отечественный рынок капитала.
Высокая концентрация активов в банковском секторе может сдерживать развитие конкуренции. Высокая доля нерыночного финансирования оказывает повышательное давление на стоимость рыночного финансирования, что ограничивает развитие эффективных субъектов экономики и создает условия для поддержания убыточных и низкоэффективных организаций.
Планы и рекомендации от Нацбанка на 2024 год
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«Деньги получат те, кто работает на экспорт или заменяет импорт». Что банки смогут предложить бизнесу в 2024 году
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