Разработка генетиков поможет криминалистам РФ и Беларуси раскрывать преступления

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Криминалисты Беларуси и России применяют на практике уникальную союзную программу «ДНК-идентификация». Это совместный проект Академий наук двух стран. Сейчас он получил продолжение. Над чем работают ученые и как показывают себя уже готовые разработки, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Взять образец крови, слюны или волоса, достать цепочку ДНК и получить генетический портрет человека. С помощью такого анализа можно узнать не только цвет глаз и пол, но и даже характер. Это помогает раскрывать преступления.



«Это тоже очень важно для криминалистов, потому что психоэмоциональный статус – это флегматик или холерик, есть ли предрасположенность к агрессии у человека, совершено ли преступление в состоянии аффекта, потому что человек, в принципе, спокойный, но что-то его вывело из себя, что он совершил это преступление», – рассказала главный научный сотрудник лаборатории генетики человека института генетики и цитологии НАН Беларуси Ирма Моссэ.

Скрыться от правосудия не поможет даже переезд или смена образа жизни. Тест все покажет: от пристрастий к вредным привычкам до медицинских патологий.

«ДНК меняется на протяжении всей жизни человека. И даже больше: любой образ жизни, экологические условия, они влияют на ДНК. Мы можем сказать да, человек употреблял тяжелые наркотики, или человек страдал алкоголизмом, или человек страдал какими-то врожденными заболеваниями, или приобретенными даже в процессе», – отметил начальник научно-практического центра государственного комитета судебных экспертиз Вадим Позняк.

В основе союзного проекта – изучение сотен этнических групп и миллионов генных комбинаций. Теперь у ученых есть полная генетическая карта Союзного государства. Помогает такая технология не только криминалистам, но и простым гражданам. С ее помощью можно создать свой психоэмоциональный паспорт. Это анализ на стрессоустойчивость и склонность к депрессии.

«Люди интересуются. Я, честно говоря, не ожидала, что такой будет интерес, приходят, ну потому что сейчас много стрессов. И поэтому люди, тем более когда они видят, что и у ребенка проявляются какие-то особенности, не очень желательные, то приходят и делают эти паспорта», – рассказала Ирма Моссэ.