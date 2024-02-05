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Разработка генетиков поможет криминалистам РФ и Беларуси раскрывать преступления

05.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Разработка генетиков поможет криминалистам РФ и Беларуси раскрывать преступления
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Криминалисты Беларуси и России применяют на практике уникальную союзную программу «ДНК-идентификация». Это совместный проект Академий наук двух стран. Сейчас он получил продолжение. Над чем работают ученые и как показывают себя уже готовые разработки, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Взять образец крови, слюны или волоса, достать цепочку ДНК и получить генетический портрет человека. С помощью такого анализа можно узнать не только цвет глаз и пол, но и даже характер. Это помогает раскрывать преступления.

«Это тоже очень важно для криминалистов, потому что психоэмоциональный статус – это флегматик или холерик, есть ли предрасположенность к агрессии у человека, совершено ли преступление в состоянии аффекта, потому что человек, в принципе, спокойный, но что-то его вывело из себя, что он совершил это преступление», – рассказала главный научный сотрудник лаборатории генетики человека института генетики и цитологии НАН Беларуси Ирма Моссэ.

Скрыться от правосудия не поможет даже переезд или смена образа жизни. Тест все покажет: от пристрастий к вредным привычкам до медицинских патологий.

«ДНК меняется на протяжении всей жизни человека. И даже больше: любой образ жизни, экологические условия, они влияют на ДНК. Мы можем сказать да, человек употреблял тяжелые наркотики, или человек страдал алкоголизмом, или человек страдал какими-то врожденными заболеваниями, или приобретенными даже в процессе», – отметил начальник научно-практического центра государственного комитета судебных экспертиз Вадим Позняк.

В основе союзного проекта – изучение сотен этнических групп и миллионов генных комбинаций. Теперь у ученых есть полная генетическая карта Союзного государства. Помогает такая технология не только криминалистам, но и простым гражданам. С ее помощью можно создать свой психоэмоциональный паспорт. Это анализ на стрессоустойчивость и склонность к депрессии.

«Люди интересуются. Я, честно говоря, не ожидала, что такой будет интерес, приходят, ну потому что сейчас много стрессов. И поэтому люди, тем более когда они видят, что и у ребенка проявляются какие-то особенности, не очень желательные, то приходят и делают эти паспорта», – рассказала Ирма Моссэ.

В союзном проекте от россиян – реагенты, которые работают даже с ничтожно малым образцом ДНК. От белорусов – разработка психоэмоционального портрета. Теперь технология широко применяется в судебной экспертизе. Есть задел и на будущее. Проект «ДНК-идентификация 2» поможет и с охраной природы, и с ведением бизнеса.

«Очень часто вывозят лес, очень часто с поддельными документами, и благодаря генетическому тестированию можно будет определить конкретный регион, из которого происходит эта лесная продукция, древесина. Кроме того, технологии определения видовой принадлежности рыб, животных, это для борьбы с браконьерством», – объяснил директор института генетики и цитологии НАН Беларуси Павел Морозик.

Еще один этап – изучение крупных мегаполисов Беларуси и России. Именно в них чаще всего происходят преступления. За рубежом тоже идут такие исследования. Но союзные ученые готовы идти на опережение и вводить в практику то, чего нет еще нигде в мире.



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Союзная программа «ДНК-идентификация» – совместный проект Академий наук двух стран.
 
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