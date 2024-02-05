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Разработка генетиков поможет криминалистам РФ и Беларуси раскрывать преступления
05.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Криминалисты Беларуси и России применяют на практике уникальную союзную программу «ДНК-идентификация». Это совместный проект Академий наук двух стран. Сейчас он получил продолжение. Над чем работают ученые и как показывают себя уже готовые разработки, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Взять образец крови, слюны или волоса, достать
Скрыться от правосудия не поможет даже переезд или смена образа жизни. Тест все покажет: от пристрастий к вредным привычкам до медицинских патологий.
В основе союзного проекта – изучение сотен этнических групп и миллионов генных комбинаций. Теперь у ученых есть полная генетическая карта Союзного государства. Помогает такая технология не только криминалистам, но и простым гражданам. С ее помощью можно создать свой психоэмоциональный паспорт. Это анализ на стрессоустойчивость и склонность к депрессии.
«Люди интересуются. Я, честно говоря, не ожидала, что такой будет интерес, приходят, ну потому что сейчас много стрессов. И поэтому люди, тем более когда они видят, что и у ребенка проявляются какие-то особенности, не очень желательные, то приходят и делают эти паспорта», – рассказала Ирма Моссэ.
В союзном проекте от россиян – реагенты, которые работают даже с ничтожно малым образцом ДНК. От белорусов – разработка психоэмоционального портрета. Теперь технология широко применяется в судебной экспертизе. Есть задел и на будущее. Проект «ДНК-идентификация 2» поможет и с охраной природы, и с ведением бизнеса.
«Очень часто вывозят лес, очень часто с поддельными документами, и благодаря генетическому тестированию можно будет определить конкретный регион, из которого происходит эта лесная продукция, древесина. Кроме того, технологии определения видовой принадлежности рыб, животных, это для борьбы с браконьерством», – объяснил директор института генетики и цитологии НАН Беларуси Павел Морозик.
Еще один этап – изучение крупных мегаполисов Беларуси и России. Именно в них чаще всего происходят преступления. За рубежом тоже идут такие исследования. Но союзные ученые готовы идти на опережение и вводить в практику то, чего нет еще нигде в мире.
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Союзная программа «ДНК-идентификация» – совместный проект Академий наук двух стран.
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