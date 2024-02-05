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Юношеский борцовский турнир «Лига храбрых» прошел в Беларуси
05.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси завершился второй сезон юношеского борцовского турнира «Лига храбрых». За чемпионский пояс боролись спортсмены из Беларуси и России. Турнир провели в формате шоу, со светомузыкой и трансляцией в интернете, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Участники соревнования – юноши и девушки до 15 лет. Они представляют все виды борьбы, греко-римскую, вольную и женскую.
Соревнования в непривычном формате: выступают борцы один на один, но баллы идут в зачет команды. В каждой сборной 30 человек, по одному на весовую категорию. Белоруска Анастасия Комонова участвовала в Лиге в прошлом году. Опыт помог взять первое место на чемпионате Европы.
Схватки идут на выбывание. В четвертьфинале начинали команды со всех регионов Беларуси и сборная из Москвы. Гости из России добрались до решающих поединков против борцов из Могилевской области.
«Лигу храбрых» проводят второй год подряд. Сборные уже внесли турнир в ежегодный календарь соревнований. К поединкам готовятся заранее.
В перерывах между поединками
Турнир прошел с элементами шоу. Светомузыка, ведущие, трансляция в интернет и свободный вход. Современный формат привлек зрителей всех возрастов.
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Участники соревнования – юноши и девушки до 15 лет, они представляют все виды борьбы.
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