Юношеский борцовский турнир «Лига храбрых» прошел в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершился второй сезон юношеского борцовского турнира «Лига храбрых». За чемпионский пояс боролись спортсмены из Беларуси и России. Турнир провели в формате шоу, со светомузыкой и трансляцией в интернете, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Участники соревнования – юноши и девушки до 15 лет. Они представляют все виды борьбы, греко-римскую, вольную и женскую.

Соревнования в непривычном формате: выступают борцы один на один, но баллы идут в зачет команды. В каждой сборной 30 человек, по одному на весовую категорию. Белоруска Анастасия Комонова участвовала в Лиге в прошлом году. Опыт помог взять первое место на чемпионате Европы.

«Круто, что ты выступаешь в команде. Ты за команду борешься. Это очень классно, что тебя постоянно поддерживают. Это тебя мотивирует, ты еще больше хочешь бороться. И классно, что приезжают из Москвы ребята тоже», – поделилась Анастасия Комонова.

Схватки идут на выбывание. В четвертьфинале начинали команды со всех регионов Беларуси и сборная из Москвы. Гости из России добрались до решающих поединков против борцов из Могилевской области.

«Все белорусы хорошо борются. У каждого свои фишки. Белорусы хорошо работают с головой. И надо осторожнее, чтобы не гнуться и не попадать в захват», – отметил чемпион первенства Москвы по греко-римской борьбе Марко Плэтикапа.

«Лигу храбрых» проводят второй год подряд. Сборные уже внесли турнир в ежегодный календарь соревнований. К поединкам готовятся заранее.

«Это толчок для детского спорта. На самом деле это можно сравнить с эмоциями международных стартов. Дети потом без волнения могут участвовать в более крупных соревнованиях, таких как первенство Беларуси, первенство Европы, первенство мира», – рассказал главный тренер сборной команды Москвы по греко-римской борьбе Михаил Макаренко.

В перерывах между поединками участники соревнований общались со звездами . Организаторы пригласили на турнир двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова и чемпиона мира и Европы Магомедхабиба Кадимагомедова. Любой желающий смог задать вопросы и взять автограф.

«Для нас, спортсменов, да и для всех людей нужны кумиры, к которым нужно стремиться. Это те ребята, которые своим трудом достигли определенных результатов. Если кто-то из всей этой толпы, хотя бы один человек, прислушается к советам этих ребят, достигнет Олимпийского золота, тогда можно смело сказать, что мы не просто так это все проводим», – пояснил редседатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.

Турнир прошел с элементами шоу. Светомузыка, ведущие, трансляция в интернет и свободный вход. Современный формат привлек зрителей всех возрастов.