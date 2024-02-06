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Лукашенко предложил губернатору Камчатского края наладить поставки продукции

06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко предложил губернатору Камчатского края наладить поставки продукции
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил наладить поставки продукции губернатору Камчатского края Владимиру Солодову. Он прибыл в Минск с делегацией, куда вошли представители бизнеса, чтобы наметить планы по развитию сотрудничества, передает «МИР 24».

Среди перспективных проектов белорусский лидер выделил строительство в Охотском море Пенжинской приливной электростанции. По словам президента, Беларусь могла бы подключиться к реализации. Также есть интерес к рыбной продукции с Дальнего Востока. Минск может выступать площадкой для перерабатывающих производств российского региона.

«Мы создадим самые благоприятные режимы для работы и поставки вашей продукции в любую точку, куда вам будет выгодно. Инвестиции добросовестного бизнеса у нас надежно государством защищены. В Беларуси существует большая сеть торгово-логистических комплексов, оборудованных всем необходимым. Сами захотите что-то здесь построить, окажем соответствующую поддержку», – сказал Лукашенко.

Чтобы сделать Беларусь и Камчатку ближе друг к другу, выстроят логистику, включая развитие портов в Мурманской области, рассказал Солодов. К основному направлению сотрудничества поставок камчатской рыбной продукции добавится закупка белорусской сельскохозяйственной и карьерной техники.

«Это важная опора для развития экономики на Камчатке. То, что сегодня есть возможности прямых поставок и создания сервисного центра на Дальнем Востоке – это второе важнейшее направление. Могу сказать, что сейчас уже основная часть техники именно белорусского производства закупается у нас на Камчатке», – сказал губернатор Камчатского края Российской Федерации Владимир Солодов.

Договорились развивать и туризм. По словам Лукашенко, он и сам мечтает побывать на Камчатке.



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Теги: Минск
 
 
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Губернатор Камчатского края​​​​​​​ прибыл в Минск с делегацией, чтобы наметить планы по развитию сотрудничества.
 
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