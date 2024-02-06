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Лукашенко предложил губернатору Камчатского края наладить поставки продукции
06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил наладить поставки продукции губернатору Камчатского края Владимиру Солодову. Он прибыл в Минск с делегацией, куда вошли представители бизнеса, чтобы наметить планы по развитию сотрудничества, передает «МИР 24».
Среди перспективных проектов белорусский лидер выделил строительство в Охотском море Пенжинской приливной электростанции. По словам президента, Беларусь могла бы подключиться к реализации. Также есть интерес к рыбной продукции с Дальнего Востока. Минск может выступать площадкой для перерабатывающих производств российского региона.
Чтобы сделать Беларусь и Камчатку ближе друг к другу, выстроят логистику, включая развитие портов в Мурманской области, рассказал Солодов. К основному направлению сотрудничества поставок камчатской рыбной продукции добавится закупка белорусской сельскохозяйственной и карьерной техники.
Договорились развивать и туризм. По словам Лукашенко, он и сам мечтает побывать на Камчатке.
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Губернатор Камчатского края прибыл в Минск с делегацией, чтобы наметить планы по развитию сотрудничества.
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