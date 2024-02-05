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8 и 9 февраля 2024 года в Минске пройдет INVESTMENT CLUB SHOW
05.02.2024 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
8 и 9 февраля 2024 года в Минске пройдет грандиозное событие, которое соберет участников инвестиционного сообщества России и Беларуси — INVESTMENT CLUB SHOW. Более 50 участников венчурного инвестиционного рынка из различных регионов России и Беларуси соберутся на одной площадке в Минске!
Встречаем гостей из Национальной ассоциации профессиональных участников венчурного рынка «Большая Медведица», объединившей более 50 фондов, инвестиционных клубов, корпораций и других участников венчурного рынка России.
Участники INVESTMENT CLUB SHOW
Со стороны Беларуси:
Со стороны России:
8 февраля — открытый день. Билеты в продаже.
9 февраля — закрытые встречи и питчи для делегации и VIP участников.
Подробная программа встречи и стоимость участия
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8 и 9 февраля 2024 года в Минске пройдет грандиозное событие, которое соберет участников инвестиционного сообщества России и Беларуси - INVESTMENT CLUB SHOW. Более 50 участников...
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