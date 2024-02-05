8 и 9 февраля 2024 года в Минске пройдет INVESTMENT CLUB SHOW

Источник материала: ProBusiness

8 и 9 февраля 2024 года в Минске пройдет грандиозное событие, которое соберет участников инвестиционного сообщества России и Беларуси — INVESTMENT CLUB SHOW. Более 50 участников венчурного инвестиционного рынка из различных регионов России и Беларуси соберутся на одной площадке в Минске!

Встречаем гостей из Национальной ассоциации профессиональных участников венчурного рынка «Большая Медведица», объединившей более 50 фондов, инвестиционных клубов, корпораций и других участников венчурного рынка России.

Участники INVESTMENT CLUB SHOW

Со стороны Беларуси:

Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов (организатор)

Парк высоких технологий

Индустриальный парк «Великий Камень»

Российско-Белорусский фонд RBF Venture

Предприниматели и частные инвесторы

Со стороны России:

Клуб инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока, клуб СИНДИКАТ, ARGENTUM CLUB (Соорганизатор)

Представители фондов МТС VC, Уралкалий, Voschod VC и др.

Союз бизнес-ангелов СОБА

Руководители технопарков, стартап-студий, крупные инвесторы и предприниматели.

8 февраля — открытый день. Билеты в продаже.

9 февраля — закрытые встречи и питчи для делегации и VIP участников.