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8 и 9 февраля 2024 года в Минске пройдет INVESTMENT CLUB SHOW

05.02.2024 19:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


8 и 9 февраля 2024 года в Минске пройдет грандиозное событие, которое соберет участников инвестиционного сообщества России и Беларуси — INVESTMENT CLUB SHOW. Более 50 участников венчурного инвестиционного рынка из различных регионов России и Беларуси соберутся на одной площадке в Минске!

Встречаем гостей из Национальной ассоциации профессиональных участников венчурного рынка «Большая Медведица», объединившей более 50 фондов, инвестиционных клубов, корпораций и других участников венчурного рынка России.

Участники INVESTMENT CLUB SHOW

Со стороны Беларуси:

  • Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов (организатор)
  • Парк высоких технологий
  • Индустриальный парк «Великий Камень»
  • Российско-Белорусский фонд RBF Venture
  • Предприниматели и частные инвесторы

Со стороны России:

  • Клуб инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока, клуб СИНДИКАТ, ARGENTUM CLUB (Соорганизатор)
  • Представители фондов МТС VC, Уралкалий, Voschod VC и др.
  • Союз бизнес-ангелов СОБА
  • Руководители технопарков, стартап-студий, крупные инвесторы и предприниматели.

8 февраля — открытый день. Билеты в продаже.

9 февраля — закрытые встречи и питчи для делегации и VIP участников.

Подробная программа встречи и стоимость участия здесь.

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Теги: Минск
 
 
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8 и 9 февраля 2024 года в Минске пройдет грандиозное событие, которое соберет участников инвестиционного сообщества России и Беларуси - INVESTMENT CLUB SHOW. Более 50 участников...
 
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