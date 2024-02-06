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Белорусы смогут бесплатно отправить друзьям и родным приглашения на выборы

06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы смогут бесплатно отправить друзьям и родным приглашения на выборы
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусская молодежная организация запустила информационный проект к Единому дню голосования. Потенциальным избирателям можно будет отправить бесплатное приглашение на выборы депутатов в парламент и местные советы. Акция стартовала на Главпочтамте, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Слоган Единого дня голосования – «Выбираем будущее вместе» – расположили на лицевой стороне тематической открытки. Рядом – qr-код со ссылкой на информационный портал о предстоящих выборах. Приглашение – именное. Отправить его можно любому белорусу – и коллеге, и другу, и близкому человеку.

Разрабатывать проект молодежная организация начала за несколько месяцев. Первый тираж – 70 тысяч открыток. Инициативу поддержали в правительстве и Центризбиркоме.

«Мы, старшее поколение, хорошо помним, когда отправляли друг другу письма, открытки. Даже в это время развития информационных технологий получить такую красочную открытку, персонально адресованную человеку, если еще и лично рукой заполнена она, и там что-то написано от руки, это особо ценится», – рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

На выборах депутатов молодежь будет не только голосовать, но и баллотироваться. Стать кандидатом в парламент можно с 21 года, в местные советы – с 18 лет.

«Это еще один ход такой креативный – вовлечь молодых людей, которые, может быть, увлечены чем-то другим в силу возраста, хобби, учебы и так далее, становиться социально активными, ответственными гражданами страны, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», – рассказал министр информации Беларуси Владимир Перцов.

Проект охватит все регионы Беларуси. Поучаствовать в нем можно будет до 20 февраля на мероприятиях молодежной организации, а карточки-флаеры почта отправит бесплатно.

Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. А с 20-го по 24-е можно будет сделать свой выбор досрочно.



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Проект разработала молодежная организация. Первый тираж – 70 тысяч открыток.
 
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