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Белорусы смогут бесплатно отправить друзьям и родным приглашения на выборы
06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская молодежная организация запустила информационный проект к Единому дню голосования. Потенциальным избирателям можно будет отправить бесплатное приглашение
Слоган Единого дня голосования – «Выбираем будущее вместе» – расположили на лицевой стороне тематической открытки. Рядом – qr-код со ссылкой на информационный портал о предстоящих выборах. Приглашение – именное. Отправить его можно любому белорусу – и коллеге, и другу, и близкому человеку.
Разрабатывать проект молодежная организация начала за несколько месяцев. Первый тираж – 70 тысяч открыток. Инициативу поддержали в правительстве и Центризбиркоме.
На выборах депутатов молодежь будет не только голосовать, но и баллотироваться. Стать кандидатом в парламент можно с 21 года, в местные советы – с 18 лет.
Проект охватит все регионы Беларуси. Поучаствовать в нем можно будет до 20 февраля на мероприятиях молодежной организации, а карточки-флаеры почта отправит бесплатно.
Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. А с 20-го по 24-е можно будет сделать свой выбор досрочно.
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Проект разработала молодежная организация. Первый тираж – 70 тысяч открыток.
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