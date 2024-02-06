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Международные наблюдатели оценили подготовку к выборам в Беларуси
06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси предвыборная агитация только набирает обороты. Единый день голосования пройдет 25 февраля. Готовность избирательных участков оценивают международные наблюдатели от СНГ, передает телеканал «МИР 24».
5 февраля комиссия работала в Гомеле. Наблюдателей интересовал состав окружных избиркомов. Их представители проходят тренинги и семинары,
Всего в Беларусь от Миссии наблюдателей СНГ направят 150 человек. Они будут следить
Единый день голосования в Беларуси пройдет впервые.
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Единый день голосования в Беларуси пройдет впервые, в стране выберут депутатов в Парламент и в местные советы депутатов.
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