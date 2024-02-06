Международные наблюдатели оценили подготовку к выборам в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси предвыборная агитация только набирает обороты. Единый день голосования пройдет 25 февраля. Готовность избирательных участков оценивают международные наблюдатели от СНГ, передает телеканал «МИР 24».

5 февраля комиссия работала в Гомеле. Наблюдателей интересовал состав окружных избиркомов. Их представители проходят тренинги и семинары, на самих участках сверяют и уточняют биографии кандидатов. Эту информацию разместят в информационных материалах для избирателей.

«Наблюдатель от СНГ пользуется заслуженным авторитетом на пространстве СНГ. Благодаря тому, что мы даем объективную, беспристрастную оценку процессу подготовки и проведения выборов практически во всех государствах. Мы не вмешиваемся в процесс голосования. Наша задача – наблюдать. И только после этого мы будем делать выводы. Вся информация будет передаваться в штаб, и там она будет обрабатываться», – объяснил международный долгосрочный наблюдатель от СНГ (Россия) Евгений Клемезь.

Всего в Беларусь от Миссии наблюдателей СНГ направят 150 человек. Они будут следить за проведением выборов по всей стране.