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Международные наблюдатели оценили подготовку к выборам в Беларуси

06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международные наблюдатели оценили подготовку к выборам в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси предвыборная агитация только набирает обороты. Единый день голосования пройдет 25 февраля. Готовность избирательных участков оценивают международные наблюдатели от СНГ, передает телеканал «МИР 24».

5 февраля комиссия работала в Гомеле. Наблюдателей интересовал состав окружных избиркомов. Их представители проходят тренинги и семинары, на самих участках сверяют и уточняют биографии кандидатов. Эту информацию разместят в информационных материалах для избирателей.

«Наблюдатель от СНГ пользуется заслуженным авторитетом на пространстве СНГ. Благодаря тому, что мы даем объективную, беспристрастную оценку процессу подготовки и проведения выборов практически во всех государствах. Мы не вмешиваемся в процесс голосования. Наша задача – наблюдать. И только после этого мы будем делать выводы. Вся информация будет передаваться в штаб, и там она будет обрабатываться», – объяснил международный долгосрочный наблюдатель от СНГ (Россия) Евгений Клемезь.

Всего в Беларусь от Миссии наблюдателей СНГ направят 150 человек. Они будут следить за проведением выборов по всей стране.

Единый день голосования в Беларуси пройдет впервые. В стране выберут депутатов в Парламент и в местные советы депутатов.



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Теги: Гомель
 
 
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Единый день голосования в Беларуси пройдет впервые, в стране выберут депутатов в Парламент и в местные советы депутатов.
 
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