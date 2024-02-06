Интерактивную карту строительной отрасли России создали в Беларуси

«Это позволит кроме республиканских и коммунальных форм собственности привлечь непосредственно наши коммерческие организации, которые сегодня, наверное, такой информацией не обладают. Определить для себя сферу и посмотреть программы, какие есть, какую ставку делает регион: это социальная, это жилье, это непосредственно проекты промышленного назначения. Все будет непосредственно аккумулироваться по каждому из направлений», – пояснил первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Олег Швец.

В будущем такие интерактивные карты появятся и для других стран мира. Например, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.