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Интерактивную карту строительной отрасли России создали в Беларуси

06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Интерактивную карту строительной отрасли России создали в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси создали специальную интерактивную карту регионов России для отечественных предприятий. Ее презентовали в Министерстве архитектуры и строительства, передает телеканал «МИР 24».

В электронной карте собрана вся информация о строительном рынке страны-соседки. От востребованных проектов до экономической статистики регионов. Теперь белорусские предприятия на мультимедийной платформе могут выбрать перспективные направления для работы: от строительства поликлиник и школ до прокладки дорог.

«Это позволит кроме республиканских и коммунальных форм собственности привлечь непосредственно наши коммерческие организации, которые сегодня, наверное, такой информацией не обладают. Определить для себя сферу и посмотреть программы, какие есть, какую ставку делает регион: это социальная, это жилье, это непосредственно проекты промышленного назначения. Все будет непосредственно аккумулироваться по каждому из направлений», – пояснил первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Олег Швец.

В будущем такие интерактивные карты появятся и для других стран мира. Например, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.



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Белорусские предприятия на мультимедийной платформе могут выбрать перспективные направления для работы: от строительства поликлиник и школ до прокладки дорог.
 
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