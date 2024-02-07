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«Мне страшно». Какие стартапы выжили после питчинга и «прожарки» от экспертов на закрытом ивенте в Минске
07.02.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
1 февраля в Минске прошла первая в 2024 году «Startup ПРОЖАРКА» от Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов. На неудобные вопросы экспертов (среди них, например, был сооснователь компании TESLASUIT
По словам председателя Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов Юлии Башко, половина проектов, которые подавались на участие в «прожарке», в последний момент отказались. «Сказали, что им страшно», — пояснила Юлия. Весьма странный аргумент для стартаперов, которые собираются в бизнес. А там трусам точно не место.
Самыми распространенными ошибками проектов были неправильная ЦА, недоработка бизнес-модели, слабое исследование рынка и конкурентов. Некоторых фаундеров экспертам удавалось и вовсе загнать своими вопросами в угол: они не могли объяснить, зачем делают проект и почему люди должны будут пользоваться их продуктом.
Проект «Lengua 8»
«Некоторые люди, изучающие языки, могут быть склонны к лени и искать мгновенные результаты, не желая вкладывать достаточно усилий. Это может создавать проблемы в процессе обучения. Отсутствие персонализации и низкое качество курсов могут оставлять пользователей недовольными и не обеспечивать им необходимую поддержку и рост», — говорится в описании стартапа «Lengua 8″.
Проект предлагает обучение через интерактивные упражнения, игры и тесты. «Продукт основан на геймификации».
Ребята хотят «убить» Duolingo.
Слабые стороны, по мнению экспертов: отсутствие принципиальных отличий от сильных конкурентов.
Сильные стороны, по мнению экспертов: энтузиазм и амбиции команды.
Проект «HERO INN»
Это AI-CRM система, интегрированная с маркетплейсом спортивных товаров и услуг. Основатели считают, что каждый фитнес-тренер — это маленький бизнес, которому тяжело масштабироваться. Поэтому ребята решили им помочь.
Слабые стороны, по мнению экспертов: название и наличие большого количества конкурентов, неуникальность идеи.
Сильные стороны, по мнению экспертов: желание помочь конкретным людям.
Проект «BabySafe»
Приложение для поиска и бронирования няни. «Хорошую няню найти нелегко, — говорит основательница стартапа Елена Фиалко. — Нужны рекомендации, интревью, проверка. На это может уйти до 7 дней». Поэтому она предлагает решение — мобильное приложение, в котором можно удобно искать проверенных нянь, быстро их заказывать, легко платить в любое время.
Слабые стороны, по мнению экспертов: юридические нюансы (как гарантировать безопасность?).
Сильные стороны, по мнению экспертов: проблема действительно существует и многим нужна няня.
Проект «Функциональная дерматологическая косметика»
Предприниматель Сергей Макаров ищет инвестора для создания бренда функциональной дерматологической косметики на основе уникального по свойствам липидного экстракта черной львинки. В 2022 году мы рассказывали о том, как Сергей
Уже был произведен mvp-выпуск продукции. Теперь нужны деньги на продолжение.
Слабые стороны, по мнению экспертов: предпринимателю стоит сосредоточиться на том, что у него получается лучше всего, — поставках сырья для производителей косметики, а не заниматься этим производством самому.
Сильные стороны, по мнению экспертов: есть четкие планы и конкретные результаты.
Проект «По пути»
Эо приложение для путешествий. В нем можно сразу и найти места, и выбрать, и структурировать их, и составить маршрут. Кстати, основатели проекта уже
Слабые стороны, по мнению экспертов: а чем все это отличается от возможностей google-карт?
Сильные стороны, по мнению экспертов: вера фаундеров в себя.
Проект «Breed Show»
База данных с интегрированной торговой площадкой и социальной сетью для заводчиков-профессионалов, продавцов зоотоваров и услуг, а также любителей животных.
Слабые стороны, по мнению экспертов: почему люди должны будут туда идти?
Сильные стороны, по мнению экспертов: большой рынок.
Проект EAT&MEET
Это сервис случайных знакомств с интересными людьми.
Слабые стороны, по мнению экспертов: непроработанная целевая аудитория.
Сильные стороны, по мнению экспертов: полезная и важная социальная функция, интересное развлечение.
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«Мне страшно». Какие стартапы выжили после питчинга и «прожарки» от экспертов на закрытом ивенте в Минске
1 февраля в Минске прошла первая в 2024 году «Startup ПРОЖАРКА» от Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов. На неудобные вопросы экспертов (среди них, например, был...
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