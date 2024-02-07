«Мне страшно». Какие стартапы выжили после питчинга и «прожарки» от экспертов на закрытом ивенте в Минске

Источник материала: ProBusiness



Юлия Башко открывает мероприятие. Фото предоставлено организатором ивента.

1 февраля в Минске прошла первая в 2024 году «Startup ПРОЖАРКА» от Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов. На неудобные вопросы экспертов (среди них, например, был сооснователь компании TESLASUIT Дмитрий Михальчук ) отвечали фаундеры семи проектов. Стартаперы ушли с «прожарки» определенно более сильными, потому что смогли увидеть все свои недоработки и ошибки. «Про бизнес» побывал на ивенте, чтобы увидеть, кто не побоялся жесткого разбора от опытных менторов.

По словам председателя Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов Юлии Башко, половина проектов, которые подавались на участие в «прожарке», в последний момент отказались. «Сказали, что им страшно», — пояснила Юлия. Весьма странный аргумент для стартаперов, которые собираются в бизнес. А там трусам точно не место.

Самыми распространенными ошибками проектов были неправильная ЦА, недоработка бизнес-модели, слабое исследование рынка и конкурентов. Некоторых фаундеров экспертам удавалось и вовсе загнать своими вопросами в угол: они не могли объяснить, зачем делают проект и почему люди должны будут пользоваться их продуктом.

Проект «Lengua 8»

«Некоторые люди, изучающие языки, могут быть склонны к лени и искать мгновенные результаты, не желая вкладывать достаточно усилий. Это может создавать проблемы в процессе обучения. Отсутствие персонализации и низкое качество курсов могут оставлять пользователей недовольными и не обеспечивать им необходимую поддержку и рост», — говорится в описании стартапа «Lengua 8″.





Проект предлагает обучение через интерактивные упражнения, игры и тесты. «Продукт основан на геймификации».

Ребята хотят «убить» Duolingo.

Слабые стороны, по мнению экспертов: отсутствие принципиальных отличий от сильных конкурентов.

Сильные стороны, по мнению экспертов: энтузиазм и амбиции команды.

Проект «HERO INN»

Это AI-CRM система, интегрированная с маркетплейсом спортивных товаров и услуг. Основатели считают, что каждый фитнес-тренер — это маленький бизнес, которому тяжело масштабироваться. Поэтому ребята решили им помочь.





Слабые стороны, по мнению экспертов: название и наличие большого количества конкурентов, неуникальность идеи.

Сильные стороны, по мнению экспертов: желание помочь конкретным людям.

Проект «BabySafe»

Приложение для поиска и бронирования няни. «Хорошую няню найти нелегко, — говорит основательница стартапа Елена Фиалко. — Нужны рекомендации, интревью, проверка. На это может уйти до 7 дней». Поэтому она предлагает решение — мобильное приложение, в котором можно удобно искать проверенных нянь, быстро их заказывать, легко платить в любое время.





Слабые стороны, по мнению экспертов: юридические нюансы (как гарантировать безопасность?).

Сильные стороны, по мнению экспертов: проблема действительно существует и многим нужна няня.

Проект «Функциональная дерматологическая косметика»

Предприниматель Сергей Макаров ищет инвестора для создания бренда функциональной дерматологической косметики на основе уникального по свойствам липидного экстракта черной львинки. В 2022 году мы рассказывали о том, как Сергей начал разводить этот вид мухи .





Уже был произведен mvp-выпуск продукции. Теперь нужны деньги на продолжение.

Слабые стороны, по мнению экспертов: предпринимателю стоит сосредоточиться на том, что у него получается лучше всего, — поставках сырья для производителей косметики, а не заниматься этим производством самому.

Сильные стороны, по мнению экспертов: есть четкие планы и конкретные результаты.

Проект «По пути»

Эо приложение для путешествий. В нем можно сразу и найти места, и выбрать, и структурировать их, и составить маршрут. Кстати, основатели проекта уже выступали 16 декабря 2023 года на Belarus Invest Day от экосистемы Malimon и стартап-лаборатории Zborka Labs.





Слабые стороны, по мнению экспертов: а чем все это отличается от возможностей google-карт?

Сильные стороны, по мнению экспертов: вера фаундеров в себя.

Проект «Breed Show»

База данных с интегрированной торговой площадкой и социальной сетью для заводчиков-профессионалов, продавцов зоотоваров и услуг, а также любителей животных.

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Слабые стороны, по мнению экспертов: почему люди должны будут туда идти?

Сильные стороны, по мнению экспертов: большой рынок.

Проект EAT&MEET

Это сервис случайных знакомств с интересными людьми.





Слабые стороны, по мнению экспертов: непроработанная целевая аудитория.

Сильные стороны, по мнению экспертов: полезная и важная социальная функция, интересное развлечение.