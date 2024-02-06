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Концепцию цифрового рубля представили в Беларуси

06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концепцию цифрового рубля представили в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси появится цифровой рубль – в Нацбанке представили концепцию новой валюты. Начать использовать ее жители смогут до 2026 года. В чем преимущества такого способа оплаты, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Цифровой рубль – это аналог бумажных денег в электронном виде. Но в отличие от безналичных средств он привязан не к банку, а к единому счету пользователя. Такой способ хранения надежнее для владельца. К тому же в отдаленных городах оплата станет доступнее, так как цифровой счет доступен без интернета. Особые преимущества и для бизнеса. Новая платформа заменит европейские платежные системы.

«Банки станут не нужны для расчетной деятельности»
Экономист – о смысле цифрового рубля

«Это в первую очередь децентрализация трансграничных платежей. Проблема современного мира в том, что все расчеты между странами идут через банковские системы эмитентов основных валют: доллар, евро и так далее», – пояснил заместитель начальника Управления исследований и стратегического развития Нацбанка Беларуси Михаил Демиденко.

При этом сами трансграничные платежи станут дешевле. Не будет комиссии банков. А государство сможет контролировать, куда расходуются бюджетные деньги. В планах – добавить возможность совершать покупки анонимно.

Обменять цифровой белорусский рубль на наличные, а также безналичные рубли можно будет в любой момент. Сейчас в Нацбанке работают над созданием единой платформы. Сам проект обещают реализовать к 2026 году.

Систему цифровых денег уже частично используют в Китае, Казахстане, России и других странах.



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Теги: Курсы валют
 
 
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Начать использовать новую валюту можно будет до 2026 года.
 
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