Концепцию цифрового рубля представили в Беларуси

«Это в первую очередь децентрализация трансграничных платежей. Проблема современного мира в том, что все расчеты между странами идут через банковские системы эмитентов основных валют: доллар, евро и так далее», – пояснил заместитель начальника Управления исследований и стратегического развития Нацбанка Беларуси Михаил Демиденко.

При этом сами трансграничные платежи станут дешевле. Не будет комиссии банков. А государство сможет контролировать, куда расходуются бюджетные деньги. В планах – добавить возможность совершать покупки анонимно.

Обменять цифровой белорусский рубль на наличные, а также безналичные рубли можно будет в любой момент. Сейчас в Нацбанке работают над созданием единой платформы. Сам проект обещают реализовать к 2026 году.

Систему цифровых денег уже частично используют в Китае, Казахстане, России и других странах.