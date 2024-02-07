Погода в СНГ: в Казахстане объявили штормовое предупреждение, жителям Кыргызстана пообещали дождь со снегом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В некоторых странах Содружества из-за снегопадов объявлено штормовое предупреждение. Подробнее – корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане объявлено штормовое предупреждение. Метель, туман и снег на севере, западе и юге страны. В Жетысусской области ветер с порывами до 28 метров в секунду. В Алматы днем плюс 6. На востоке республики спасатели перешли на усиленный порядок несения службы, в регионе введен режим повышенной готовности к паводковому периоду. В зоне возможного подтопления находится 71 паводкоопасный участок. Для эвакуации населения подготовлено более 150 пунктов временного размещения.

«Промерзание почвы – немаловажный показатель, по которому можно оценить, какой паводок будет на данной территории, но сейчас у нас акцент на северные регионы –Глубоковский, Шемонаихинский районы, город Риддер, также район Алтай», – сказал начальник Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Ринат Кондыбаев.

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