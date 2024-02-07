ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: в Казахстане объявили штормовое предупреждение, жителям Кыргызстана пообещали дождь со снегом

07.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане объявили штормовое предупреждение, жителям Кыргызстана пообещали дождь со снегом
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В некоторых странах Содружества из-за снегопадов объявлено штормовое предупреждение. Подробнее – корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане объявлено штормовое предупреждение. Метель, туман и снег на севере, западе и юге страны. В Жетысусской области ветер с порывами до 28 метров в секунду. В Алматы днем плюс 6. На востоке республики спасатели перешли на усиленный порядок несения службы, в регионе введен режим повышенной готовности к паводковому периоду. В зоне возможного подтопления находится 71 паводкоопасный участок. Для эвакуации населения подготовлено более 150 пунктов временного размещения.

«Промерзание почвы – немаловажный показатель, по которому можно оценить, какой паводок будет на данной территории, но сейчас у нас акцент на северные регионы –Глубоковский, Шемонаихинский районы, город Риддер, также район Алтай», – сказал начальник Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Ринат Кондыбаев.

Кто и как быстро должен расчищать дворы от снега?
Комментарий эксперта

Беларусь

Беларусь не оставляют осадки и ветер. Синоптики снова объявили «оранжевый» уровень опасности. Почти по всей стране пройдет снег. Но будет нехолодно – до плюс шести. Несмотря на непогоду, белорусы занимаются сбором полезных отходов. Экологи подсчитали, что за прошлый год на одного жителя страны пришлось 89 килограммов вторсырья. В пересчете это сумма 1700 школьных тетрадей, 25 трехлитровых банок, 300 пластиковых бутылок, одной автошины или трех электрических чайников. Все материалы в Беларуси заготавливают.

Кыргызстан

В Кыргызстане переменная облачность. В Бишкеке плюс 12. К вечеру обещают дождь, переходящий в снег. Почти по всей республике осадки и плюсовая температура. Но в горах намного холоднее. Там все чаще замечают зверей в поисках пищи. Недавно местным жителям удалось снять охоту снежного барса на козерога.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Огромный спрос и повышенные ставки. Почему бизнесу не хватает складов под Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.02.2024
Mir24.TV Belarus
07.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика