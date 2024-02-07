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Погода в СНГ: в Казахстане объявили штормовое предупреждение, жителям Кыргызстана пообещали дождь со снегом
07.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В некоторых странах Содружества из-за снегопадов объявлено штормовое предупреждение. Подробнее – корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В Казахстане объявлено штормовое предупреждение. Метель, туман и снег на севере, западе и юге страны. В Жетысусской области ветер с порывами до 28 метров в секунду. В Алматы днем плюс 6. На востоке республики спасатели перешли на усиленный порядок несения службы, в регионе введен режим повышенной готовности к паводковому периоду. В зоне возможного подтопления находится 71 паводкоопасный участок. Для эвакуации населения подготовлено более 150 пунктов временного размещения.
«Промерзание почвы – немаловажный показатель, по которому можно оценить, какой паводок будет на данной территории, но сейчас у нас акцент на северные регионы –Глубоковский, Шемонаихинский районы, город Риддер, также район Алтай», – сказал начальник Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Ринат Кондыбаев.
Беларусь
Беларусь не оставляют осадки и ветер. Синоптики снова объявили «оранжевый» уровень опасности. Почти по всей стране пройдет снег. Но будет нехолодно – до плюс шести. Несмотря на непогоду, белорусы занимаются сбором полезных отходов. Экологи подсчитали, что за прошлый год на одного жителя страны пришлось 89 килограммов вторсырья. В пересчете это сумма 1700 школьных тетрадей, 25 трехлитровых банок, 300 пластиковых бутылок, одной автошины или трех электрических чайников. Все материалы в Беларуси заготавливают.
Кыргызстан
В Кыргызстане переменная облачность. В Бишкеке плюс 12. К вечеру обещают дождь, переходящий в снег. Почти по всей республике осадки и плюсовая температура. Но в горах намного холоднее. Там все чаще замечают зверей в поисках пищи. Недавно местным жителям удалось снять охоту снежного барса на козерога.
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Погода в СНГ: в Казахстане объявили штормовое предупреждение, жителям Кыргызстана пообещали дождь со снегом
В Беларуси – «оранжевый» уровень опасности из-за снегопадов.
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