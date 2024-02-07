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Президентские выборы: как граждане Азербайджана голосуют в Минске?
07.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Внеочередные
Участок на территории посольства работает с восьми утра. В списках избирателей – около 300 человек.
Для участия нужен только паспорт. Процедура стандартная: избиратель оставляет свой голос в тайной комнате за ширмой, опускает бюллетень в опечатанную урну. Детали процедуры голосующим сообщили заранее.
За соблюдением всех правил следят международные наблюдатели. Это представители исполкома СНГ и Межпарламентской ассамблеи стран Содружества.
Работать избирательный участок будет до 19 часов по местному времени. После – в присутствии наблюдателей урны откроют, пересчитают бюллетени и отправят итоги в Баку.
В Азербайджане работает и миссия наблюдателей от Беларуси. В ее составе дипломаты и представители Министерства иностранных дел.
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Участок на территории посольства работает с восьми утра. В списках избирателей – около 300 человек.
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