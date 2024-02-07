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Президентские выборы: как граждане Азербайджана голосуют в Минске?

07.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Внеочередные выборы президента Азербайджана проходят как в республике, так и за пределами страны. В Беларуси граждане страны могут проголосовать на одном участке в Минске, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Участок на территории посольства работает с восьми утра. В списках избирателей – около 300 человек.

Для участия нужен только паспорт. Процедура стандартная: избиратель оставляет свой голос в тайной комнате за ширмой, опускает бюллетень в опечатанную урну. Детали процедуры голосующим сообщили заранее.

«У нас консульский работник есть. С ними связь держали, предупреждали. Я даже сказал: у нас тут чай организовали, потому что люди издалека приезжают. Есть дополнительные книжки, которые предусмотрены, если люди не зарегистрированы, они тоже могут голосовать, мы их тоже примем», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Абыш оглу Алиев.

За соблюдением всех правил следят международные наблюдатели. Это представители исполкома СНГ и Межпарламентской ассамблеи стран Содружества.

Работать избирательный участок будет до 19 часов по местному времени. После – в присутствии наблюдателей урны откроют, пересчитают бюллетени и отправят итоги в Баку.

В Азербайджане работает и миссия наблюдателей от Беларуси. В ее составе дипломаты и представители Министерства иностранных дел.



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Теги: Минск
 
 
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Участок на территории посольства работает с восьми утра. В списках избирателей – около 300 человек.
 
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