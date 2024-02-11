ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сотрудники МТРК «Мир» навестили в Минском зоопарке опекаемую рысь Яну

11.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники МТРК «Мир» навестили в Минском зоопарке опекаемую рысь Яну
 Фото: МТРК «Мир»

Представительство телерадиокомпании «Мир» в Беларуси взяло опекунство над рысью. Дикую кошку зовут Яна, и она живет в Минском зоопарке. «Мировой» питомец получает денежную поддержку на питание. Сотрудники компании вместе Яниной Василевской навестили подопечную.

Рысь Яну сотрудники зоопарка в шутку называют настоящей женщиной. В паре с мужем Тором она главная. Но греться на солнце без него не любит.

«Она сидит в домике, открываешь дверку, а там решетка, она очень любит бодаться головой. Она вот так делает, и ты тоже с ней так можешь. Она: вот я буду держать в кулаке. И Тора она так воспитала. Но любят они друг друга, любят и уважают», – рассказала сотрудница Минского зоопарка Анжелика Михайлова.

Любимые лакомства – мясо кроликов и перепелок. Но кормить хищницу могут только сотрудники. Слишком опасно.

Навещать «мировую» рысь для Марины Денисевич – теперь любимый ритуал. От сотрудников зоопарка можно узнать, в чем нуждается питомец. Под опеку представительства дикая кошка попала не случайно.

«Такое прекрасное животное, как рысь, распространено практически на всей территории стран Содружества и по сути объединяет эти территории точно так же, как и наша телерадиокомпания «Мир». Рассматриваем возможности приобрести для нее какие-то игрушки или какие-то мелочи, которые помогут сделать ее жизнь более комфортной», – рассказала начальник сектора промотирования отдела маркетинга представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Марина Денисевич.

Лани, лемуры, зубр, олень – у всех этих животных опекуны уже есть. Спонсорскую помощь оказывают компании и простые белорусы. Некоторые опекают питомцев годами.

«Человек получает ощущение причастности к жизни зоопарка, у него появляется уже не просто «все животные мне нравятся», а есть какое-то особенное, свое. Для опекунов у нас на вольерах вешаются таблички и вносится информация на сайт зоопарка, чтобы люди могли законно вполне гордиться этим», – объяснила младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.

Скоро в минском зоопарке появится возможность частичной опеки. Так сразу несколько спонсоров смогут содержать крупное животное.

Меньше чем через месяц Беларусь присоединится к празднованию Всемирного дня дикой природы. Его отмечают 3 марта.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лани, лемуры, зубр, олень - у всех этих животных опекуны тоже есть.
 
Новости дня
Новости разные
 
Филиал МТРК «Мир» в Беларуси взял под опеку рысь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2024
Mir24.TV Belarus
11.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика