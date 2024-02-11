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Сотрудники МТРК «Мир» навестили в Минском зоопарке опекаемую рысь Яну
11.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представительство телерадиокомпании «Мир» в Беларуси взяло опекунство над рысью. Дикую кошку зовут Яна, и она живет в Минском зоопарке. «Мировой» питомец получает денежную поддержку на питание. Сотрудники компании вместе Яниной Василевской навестили подопечную.
Рысь Яну сотрудники зоопарка в шутку называют настоящей женщиной. В паре с мужем Тором она главная. Но греться на солнце без него не любит.
Любимые лакомства – мясо кроликов и перепелок. Но кормить хищницу могут только сотрудники. Слишком опасно.
Навещать «мировую» рысь для Марины Денисевич – теперь любимый ритуал. От сотрудников зоопарка можно узнать, в чем нуждается питомец. Под опеку представительства дикая кошка попала не случайно.
«Такое прекрасное животное, как рысь, распространено практически на всей территории стран Содружества и по сути объединяет эти территории точно так же, как и наша телерадиокомпания «Мир». Рассматриваем возможности приобрести для нее какие-то игрушки или какие-то мелочи, которые помогут сделать ее жизнь более комфортной», – рассказала начальник сектора промотирования отдела маркетинга представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Марина Денисевич.
Лани, лемуры, зубр, олень – у всех этих животных опекуны уже есть. Спонсорскую помощь оказывают компании и простые белорусы. Некоторые опекают питомцев годами.
«Человек получает ощущение причастности к жизни зоопарка, у него появляется уже не просто «все животные мне нравятся», а есть какое-то особенное, свое. Для опекунов у нас на вольерах вешаются таблички и вносится информация на сайт зоопарка, чтобы люди могли законно вполне гордиться этим», – объяснила младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.
Скоро в минском зоопарке появится возможность частичной опеки. Так сразу несколько спонсоров смогут содержать крупное животное.
Меньше чем через месяц Беларусь присоединится к празднованию Всемирного дня дикой природы. Его отмечают 3 марта.
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Лани, лемуры, зубр, олень - у всех этих животных опекуны тоже есть.
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