Сотрудники МТРК «Мир» навестили в Минском зоопарке опекаемую рысь Яну

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представительство телерадиокомпании «Мир» в Беларуси взяло опекунство над рысью. Дикую кошку зовут Яна, и она живет в Минском зоопарке. «Мировой» питомец получает денежную поддержку на питание. Сотрудники компании вместе Яниной Василевской навестили подопечную.

Рысь Яну сотрудники зоопарка в шутку называют настоящей женщиной. В паре с мужем Тором она главная. Но греться на солнце без него не любит.

«Она сидит в домике, открываешь дверку, а там решетка, она очень любит бодаться головой. Она вот так делает, и ты тоже с ней так можешь. Она: вот я буду держать в кулаке. И Тора она так воспитала. Но любят они друг друга, любят и уважают», – рассказала сотрудница Минского зоопарка Анжелика Михайлова.

Любимые лакомства – мясо кроликов и перепелок. Но кормить хищницу могут только сотрудники. Слишком опасно.

Навещать «мировую» рысь для Марины Денисевич – теперь любимый ритуал. От сотрудников зоопарка можно узнать, в чем нуждается питомец. Под опеку представительства дикая кошка попала не случайно.

«Такое прекрасное животное, как рысь, распространено практически на всей территории стран Содружества и по сути объединяет эти территории точно так же, как и наша телерадиокомпания «Мир». Рассматриваем возможности приобрести для нее какие-то игрушки или какие-то мелочи, которые помогут сделать ее жизнь более комфортной», – рассказала начальник сектора промотирования отдела маркетинга представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Марина Денисевич.