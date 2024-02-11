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Филиал МТРК «Мир» в Беларуси взял под опеку рысь

11.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Филиал МТРК «Мир» в Беларуси взял под опеку рысь
 Фото: МТРК «Мир»

Рысь Яну из Минского зоопарка взял под опеку филиал телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, передает «МИР 24».

Компанию грациозной хищнице составляет друг по имени Тор. Обе рыси вместе проводят время, греясь на солнышке. Их любимые лакомства – мясо кроликов и перепелок.

Под опеку минского представительства телерадиокомпании дикая кошка попала не случайно. Рыси обитают практически на всей территории стран Содружества и в каком-то смысле объединяют его.



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Рыси обитают практически на всей территории стран Содружества.
 
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