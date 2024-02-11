Филиал МТРК «Мир» в Беларуси взял под опеку рысь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рысь Яну из Минского зоопарка взял под опеку филиал телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, передает «МИР 24».

Компанию грациозной хищнице составляет друг по имени Тор. Обе рыси вместе проводят время, греясь на солнышке. Их любимые лакомства – мясо кроликов и перепелок.

Под опеку минского представительства телерадиокомпании дикая кошка попала не случайно. Рыси обитают практически на всей территории стран Содружества и в каком-то смысле объединяют его.