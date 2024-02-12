life:) расширил сеть 4G по всей стране

Источник материала: ProBusiness

Мобильный оператор life:) совместно с инфраструктурным оператором beCloud продолжает работать над улучшением качества и ёмкости 4G-сети по всей стране.

В феврале 2024 года сеть 4G стала доступна для более чем 98% белорусов. Количество городов, сёл, деревень и агрогородков страны, в которых жители могут пользоваться 4G, превысило 21 тысячу.

В 2016 году абоненты life:) впервые ощутили преимущества 4G за счет запуска более 120 базовых станций в Минской области. Масштабный рост сети в 2017 году позволил сигналу LTE прийти в порядка 100 крупных населенных пунктов всех областей Беларуси. Среди них ― Брест, Гродно, Витебск, Гомель, Могилёв, Барановичи, Мозырь. Уже к концу 2017-го количество 4G-станций превысило 800. В 2018-м life:) и beCloud охватили связью 4G все районные города страны, а к концу года значительно увеличили ёмкость 4G-сети оператора, задействовав частоту 2600 МГц. В 2019 году связь 4G появилась для абонентов life:) на платформах столичной подземки.

С 2020 года life:) присоединился к проекту beCloud по расширению сети 4G за пределами крупных городов, охватывая покрытием автодороги и сельскую местность. Первыми ощутили преимущества LTE-800 жители Гомельской области. За 2020-й там запустили в эфир 349 базовых станций. В 2021 году 850 4G-станций стали доступны в сети life:) для жителей Могилевской, Минской и Витебской областей.

В 2022 году высокоскоростной интернет пришел на Брестчину, а 2023-й стал годом улучшений для жителей Гродненщины. Сеть 4G в Гродненском регионе увеличилась на 247 базовых станций стандарта LTE-800. Последнее масштабное включение было 30 января ― в 11 районах установили 76 базовых станций 4G.

В декабре 2023 года life:) увеличил ёмкость LTE-сети в минском метрополитене. Это позволило практически вдвое увеличить скорость передачи данных. Улучшения стали особенно ощутимы в часы пик.

Сейчас услуги LTE от life:) предоставляются более 5 тысячами базовых станций по всей стране. Благодаря улучшениям объем мобильного трафика на абонента за 2023 год увеличился с 2016 года в 11 раз.

― Спрос на услуги связи 4-го поколения среди абонентов life:) постоянно растёт, ― рассказывает Игорь Сосонкин, Заместитель генерального директора по мобильной сети life:). ― По состоянию на конец января 2024-го 92% наших абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, используют услуги стандарта LTE. В этом году мы продолжим работу над повышением качества услуг, основываясь на потребностях пользователей.

Как настроить 4G в смартфоне/планшете

Для устройств на Android: Настройки ― Мобильные сети ― Режим сети ― LTE/4G.

Для устройств на iOS: Настройки ― Сотовые данные ― Голос и данные ― LTE/4G.

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