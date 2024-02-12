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Восточная сказка с белорусским акцентом. Александр Лукашенко в гостях у Шавката Мирзиеева

12.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе был с официальным визитом в Ташкенте, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Ташкент окрасился в цвета белорусского флага. Александра Лукашенко здесь встречают как близкого друга. Шавкат Мирзиеев первым делом ведет гостя на хоккей. Все знают, это любимый вид спорта белорусского президента. Он и сам в него играет уже много лет.

На льду астанинский «Номад» и ташкентский «Хумо». Играют на одноименной арене. Ее построили по инициативе Шавката Мирзиеева. Она хоть и уступает «Минск-арене» по вместимости, но остается самой большой в Центральной Азии. Назвали спортивную площадку в честь мифического существа. Хумо – птица счастья, мира и добра.

У президентов теперь есть именные джерси команды «Хумо». Номер первый – для Лукашенко. Под таким он играет в любительском чемпионате. Для Мирзиеева – 24-й, его день рождения. На этот раз птица Хумо принесла удачу своей команде. 5:1 в пользу хозяев.

Птица Хумо венчает и стелу независимости Узбекистана. К нему Александр Лукашенко возложил венок. На пути к монументу перед президентом расстелили ковровую дорожку, но не красную. Оттенок называется «мовий». Его еще в древние времена использовали мастера для оформления куполов. Сейчас цвет считается президентским. Такие дорожки расстилают только для особо почетных гостей.

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А так встречают Александра Лукашенко во дворце Куксарой резиденции Шавката Мирзиеева. Девушки в рядах Нацгвардии Узбекистана появились в прошлом году.

«Я очень ценю это. У нас с вами абсолютно доверительные, дружеские отношения. Наверное, уже доверительнее не бывает. С того самого дня, когда мы с вами встретились», – отметил Александр Лукашенко.

Товарооборот за пять лет увеличился втрое. 600 миллионов долларов для Минска и Ташкента – рекорд. Но Александр Лукашенко уже поставил цель – миллиард.

«Мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу. Страну, с которой мы, прежде всего, должны развивать отношения», – отметил Александр Лукашенко.

Минск и Ташкент будут вместе производить лекарства. От Узбекистана – сырье, от Беларуси – технологии.

«У Шавката Миромоновича блестящие отношения с Китаем, с Индией. Со всеми этими странами, которые производят субстанции. Что касается технической регистрации. Слушайте, у нас же «диктатура» – мы же вопрос можем решить быстро. Главное, чтобы у вас была договоренность», – рассказал Александр Лукашенко.

«Мы офф-тейк контракты на сколько лет надо, на столько заключим. Вы должны не сомневаться в этом. Потому что ваше качество нас устраивает», – рассказал Шавкат Мирзиеев.

Качество будет еще лучше прежнего, заверил Лукашенко. Это касается всей продукции – от питания до техники. Недаром так в Беларуси этот год назвали. Следить за качеством будут белорусские сервисные центры в Узбекистане. Нужны Узбекистану не только сельхозмашины, но и техника покрупнее. В планах – десятки общих проектов от сельского хозяйства до науки.

«Мы договорились о строительстве фабрик по производству мяса курицы, яиц. Не потому, что там не хватает чего-то, потому что мы можем продать соседям. Обычный земной подход. Мы его придерживаемся. Я даже предложил больше фабрик строить», – рассказал Александр Лукашенко.

«Мы долго сидели, скрупулезно сидели. Но эти проекты реальны. Что нам мешает? Сегодня исторический день – визит Александра Григорьевича в Узбекистан. Реальные договоренности будут исполняться», – отметил Шавкат Мирзиеев.

Диалог продолжится в Минске. Лукашенко пригласил Мирзиеева в гости. Он пообещал приехать уже в этом году, а затем исполнил мечту белорусского президента – показал Тянь-Шаньские горы. Это самая высокая горная гряда в Центральной Азии.



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Теги: Минск
 
 
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Диалог продолжится в Минске. Лукашенко пригласил Мирзиеева в гости, и тот пообещал приехать уже в этом году.
 
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