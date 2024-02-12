Восточная сказка с белорусским акцентом. Александр Лукашенко в гостях у Шавката Мирзиеева

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе был с официальным визитом в Ташкенте , передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.



Ташкент окрасился в цвета белорусского флага. Александра Лукашенко здесь встречают как близкого друга. Шавкат Мирзиеев первым делом ведет гостя на хоккей. Все знают, это любимый вид спорта белорусского президента. Он и сам в него играет уже много лет.

На льду астанинский «Номад» и ташкентский «Хумо». Играют на одноименной арене. Ее построили по инициативе Шавката Мирзиеева. Она хоть и уступает «Минск-арене» по вместимости, но остается самой большой в Центральной Азии. Назвали спортивную площадку в честь мифического существа. Хумо – птица счастья, мира и добра.

У президентов теперь есть именные джерси команды «Хумо». Номер первый – для Лукашенко. Под таким он играет в любительском чемпионате. Для Мирзиеева – 24-й, его день рождения. На этот раз птица Хумо принесла удачу своей команде. 5:1 в пользу хозяев.

Птица Хумо венчает и стелу независимости Узбекистана. К нему Александр Лукашенко возложил венок. На пути к монументу перед президентом расстелили ковровую дорожку, но не красную. Оттенок называется «мовий». Его еще в древние времена использовали мастера для оформления куполов. Сейчас цвет считается президентским. Такие дорожки расстилают только для особо почетных гостей.