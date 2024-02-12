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Восточная сказка с белорусским акцентом. Александр Лукашенко в гостях у Шавката Мирзиеева
12.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе был с
На льду астанинский «Номад» и ташкентский «Хумо». Играют на одноименной арене. Ее построили по инициативе Шавката Мирзиеева. Она хоть и уступает «Минск-арене» по вместимости, но остается самой большой в Центральной Азии. Назвали спортивную площадку в честь мифического существа. Хумо – птица счастья, мира и добра.
У президентов теперь есть именные джерси команды «Хумо». Номер первый – для Лукашенко. Под таким он играет в любительском чемпионате. Для Мирзиеева – 24-й, его день рождения. На этот раз птица Хумо принесла удачу своей команде. 5:1 в пользу хозяев.
Птица Хумо венчает и стелу независимости Узбекистана. К нему Александр Лукашенко возложил венок. На пути к монументу перед президентом расстелили ковровую дорожку, но не красную. Оттенок называется «мовий». Его еще в древние времена использовали мастера для оформления куполов. Сейчас цвет считается президентским. Такие дорожки расстилают только для особо почетных гостей.
А так встречают Александра Лукашенко во дворце Куксарой резиденции Шавката Мирзиеева. Девушки в рядах Нацгвардии Узбекистана появились в прошлом году.
«Я очень ценю это. У нас с вами абсолютно доверительные, дружеские отношения. Наверное, уже доверительнее не бывает. С того самого дня, когда мы с вами встретились», – отметил Александр Лукашенко.
Товарооборот за пять лет увеличился втрое. 600 миллионов долларов для Минска и Ташкента – рекорд. Но Александр Лукашенко уже поставил цель – миллиард.
Минск и Ташкент будут вместе производить лекарства. От Узбекистана – сырье, от Беларуси – технологии.
«Мы офф-тейк контракты на сколько лет надо, на столько заключим. Вы должны не сомневаться в этом. Потому что ваше качество нас устраивает», – рассказал Шавкат Мирзиеев.
«Мы долго сидели, скрупулезно сидели. Но эти проекты реальны. Что нам мешает? Сегодня исторический день – визит Александра Григорьевича в Узбекистан. Реальные договоренности будут исполняться», – отметил Шавкат Мирзиеев.
Диалог продолжится в Минске. Лукашенко пригласил Мирзиеева в гости. Он пообещал приехать уже в этом году, а затем исполнил мечту белорусского президента – показал Тянь-Шаньские горы. Это самая высокая горная гряда в Центральной Азии.
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Диалог продолжится в Минске. Лукашенко пригласил Мирзиеева в гости, и тот пообещал приехать уже в этом году.
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