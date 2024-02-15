Наблюдатели от СНГ оценили работу окружных комиссий Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наблюдатели от стран СНГ оценили работу окружных избирательных комиссий Беларуси. В республике продолжается агитация кандидатов в депутаты. 25 февраля белорусы выберут представителей нижней палаты парламента и местных советов. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Встречи с кандидатами, наблюдение за агитационной гонкой, проверка оснащенности мест для голосования. Работа комиссий по электоральной кампании не останавливается. За ее ходом следят и международные наблюдатели из СНГ. В работе этой комиссии нарушений нет. Идет разъяснительная работа с избирателями.

«Избиратели могут позвонить на избирательный участок или обратиться в письменном виде для того, чтобы уточнить, имеются ли они в списках избирателей, уточнить свои данные паспортные, правильно ли внесены в списки избирателей», – отметил председатель избирательного участка № 4 (г. Несвиж) Андрей Петрученя.

20 февраля начнется досрочное голосование. К этому сроку все должно быть готово. Наблюдатели смотрят в том числе на размеры кабинок и их доступность для людей с инвалидностью.

«Мы обращаем внимание на соблюдение законодательства национального, которое регулирует процесс избрания депутатов всех уровней. Конечно, чтобы были все соблюдены и агитационные, были списки подготовлены, возможность людям проголосовать. Все, чтобы люди смогли свободно выразить свое волеизъявление на выборах», – сообщила международный долгосрочный наблюдатель от СНГ (Россия) Лариса Заудальская.

На этих выборах будут работать полторы сотни наблюдателей от СНГ. Это парламентарии, дипломаты и сотрудники Исполнительного комитета Содружества. Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Тогда впервые в стране изберут депутатов в парламент и местные советы. Для страны это новый формат выборов. Он появился после обновления Конституции и Избирательного кодекса.

Наблюдать за выборами в депутаты в Беларуси изъявили желание представители не только миссии СНГ, но и Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, Союзного государства и другие.