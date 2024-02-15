|
Наблюдатели от СНГ оценили работу окружных комиссий Беларуси
15.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Встречи с кандидатами, наблюдение за агитационной гонкой, проверка оснащенности мест для голосования. Работа комиссий по электоральной кампании не останавливается. За ее ходом следят и международные наблюдатели из СНГ. В работе этой комиссии нарушений нет. Идет разъяснительная работа с избирателями.
20 февраля начнется досрочное голосование. К этому сроку все должно быть готово. Наблюдатели смотрят в том числе на размеры кабинок и их доступность для людей с инвалидностью.
На этих выборах будут работать полторы сотни наблюдателей от СНГ. Это парламентарии, дипломаты и сотрудники Исполнительного комитета Содружества. Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Тогда впервые в стране изберут депутатов в парламент и местные советы. Для страны это новый формат выборов. Он появился после обновления Конституции и Избирательного кодекса.
Наблюдать за выборами в депутаты в Беларуси изъявили желание представители не только миссии СНГ, но и Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, Союзного государства и другие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они смотрят в том числе на размеры кабинок и их доступность для людей с инвалидностью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)