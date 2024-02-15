Необъявленная война. К 35-летию вывода советских войск из Афганистана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Афганистан солдаты уходили из одной страны, а возвращались в другую. Перестройка принесла с собой не только новое мышление, но и пустые полки в магазинах и полную смену духовных ценностей. Не все смогли адаптироваться к переменам. Какой была необъявленная война, почему было принято решение о выводе войск и что помогло воинам-интернационалистам вернуться к мирной жизни, узнали корреспонденты «МИР 24».