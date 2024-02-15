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Необъявленная война. К 35-летию вывода советских войск из Афганистана

15.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Необъявленная война. К 35-летию вывода советских войск из Афганистана
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

В Афганистан солдаты уходили из одной страны, а возвращались в другую. Перестройка принесла с собой не только новое мышление, но и пустые полки в магазинах и полную смену духовных ценностей. Не все смогли адаптироваться к переменам. Какой была необъявленная война, почему было принято решение о выводе войск и что помогло воинам-интернационалистам вернуться к мирной жизни, узнали корреспонденты «МИР 24».

15 февраля 1989 года советских солдат у моста Дружбы, который соединяет Афганистан и Узбекистан, никто из руководства СССР не встретил. Обращение к военным дикторы зачитали только в вечернем выпуске новостей. За спиной командующего 40-й армии еще оставались пограничники, спецназовцы, прикрывавшие уход войск, и более 300 военных, попавших в афганский плен. Истории тех, кто выжил, – в программе «Специальный репортаж».



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Теги: Новости
 
 
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Истории воинов-интернационалистов, которые смогли вернуть себе мирную жизнь, смотрите в программе «Специальный репортаж».
 
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