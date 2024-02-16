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Подготовка волонтеров для помощи населению в ходе выборов началась в Беларуси
16.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси началась подготовка волонтеров, которые будут помогать маломобильным гражданам во время выборов. В Минске около 300 молодых людей прошли такое обучение, передает телеканал «МИР 24».
В дни голосования они будут работать на избирательных участках. Так, люди с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата смогут беспрепятственно сделать свой выбор
Всего к акции подключатся восемь тысяч волонтеров по всей стране. Более 1,5 тысячи из них будут работать в столице. Это члены Белорусского республиканского союза молодежи.
«Мы будем следить за тем, приходят ли малоподвижные люди, инвалиды. И будем наблюдать, необходима ли им помощь. Надо куда-то подвезти их, подойти. Будем их направлять либо же помогать добраться в труднодоступные места», – рассказала волонтер Яна Хруль.
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Всего к акции подключатся восемь тысяч человек по всей стране, более 1,5 тысячи из них будут работать в столице.
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