Подготовка волонтеров для помощи населению в ходе выборов началась в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси началась подготовка волонтеров, которые будут помогать маломобильным гражданам во время выборов. В Минске около 300 молодых людей прошли такое обучение, передает телеканал «МИР 24».

В дни голосования они будут работать на избирательных участках. Так, люди с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата смогут беспрепятственно сделать свой выбор

Всего к акции подключатся восемь тысяч волонтеров по всей стране. Более 1,5 тысячи из них будут работать в столице. Это члены Белорусского республиканского союза молодежи.

«Была запущена такая инициатива – волонтеры единого дня голосования. Все желающие могли записаться, обратившись в свой районный комитет. То есть 1600 человек – это те, кто записался. На данный момент отбор прошли те, кто проходят обучение», – пояснила заведующая отделом информационно-идеологической и организационно-кадровой работы минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Боженова.

«Мы будем следить за тем, приходят ли малоподвижные люди, инвалиды. И будем наблюдать, необходима ли им помощь. Надо куда-то подвезти их, подойти. Будем их направлять либо же помогать добраться в труднодоступные места», – рассказала волонтер Яна Хруль.