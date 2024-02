«2024 год может стать переломным». Что происходит в сфере туризма и куда теперь летают на отдых белорусы

Источник материала: ProBusiness





За последние четыре года туристическая отрасль пережила несколько потрясений и кризисов. В итоге компаниям на этом рынке пришлось трансформироваться и настраивать новые бизнес-связи. Как удалось выжить после стольких потрясений? В каком состоянии рынок сейчас? Какие направления теперь популярны? Что ждет отрасль в ближайшем будущем? Обо всем этом «Про бизнес» поговрил с участниками белорусского рынка туруслуг.



Сергей Букас

Председатель правления и директор Республиканской Ассоциации Туристических Агентств (РАТА)

«Мировой туризм окончательно вернется к допандемийному уровню»

— 2024 год может стать переломным для сферы туризма в глобальном масштабе. Согласно прогнозам UNWTO (Всемирной туристской организации), к концу 2024 года мировой туризм окончательно вернется к допандемийному уровню, а двигателем этого процесса станет, прежде всего, восстановление азиатских рынков. И если в 2023-м мировое количество международных поездок составило 1,3 миллиарда (что всего на 12% меньше, чем в 2019-м), то по результатам текущего года в мире ожидается даже небольшой рост (до 2%) по сравнению с уровнем того же доковидного 2019-го.

Что касается Беларуси, то здесь, конечно, есть своя специфика. Военный конфликт к югу от наших границ, санкции сделали весьма затруднительным ведение турбизнеса по ряду направлений, но — не убили его. Плюс появились новые векторы. Особенно активна на нашем рынке сейчас Россия, предлагающая и летний отдых на курортах Краснодарского края, и горнолыжные туры на Кавказ, и речные круизы, и обширную экскурсионку: от традиционных Москвы-Питера до Татарстана, Алтая и Байкала…





Сегодня из Минска можно улететь прямыми рейсами уже в 14 городов РФ, причем 8 из этих авианаправлений появились в прошлом году. Из других постсоветских республик значительно активизировались в последнее время Азербайджан, Армения, Узбекистан. Из стран дальнего зарубежья — Катар. Весной 2023 года из Минска в Доху (столицу этого арабское государства) полетели первые чартеры с белорусскими туристами, а в марте 2024-го стартует новая полетная программа туда же, запланированная на этот раз до конца октября, — говорит Сергей Букас.

«Арабские Эмираты впервые обогнали Египет и Турцию»

Согласно опросу среди членов РАТА, сейчас остаются популярными традиционные Египет и Турция (раннее бронирование), а также ОАЭ.

— Причем Арабские Эмираты впервые обогнали своих именитых конкурентов: их сейчас успешно продают почти 75% компаний-членов РАТА, — утверждает Сергей Букас. — Это связано еще и с тем, что за последние несколько лет ОАЭ, традиционно считавшиеся у нас зимним направлением, перешли в категорию круглогодичного курорта. Причем после введения доплат за авиаперелеты в Турцию и Египет (и подорожания этих туров) Эмираты стали еще и вполне конкурентными по цене. При люксовом качестве турпродукта. К слову, крупнейший город ОАЭ Дубай недавно был удостоен высшей награды сервиса Tripadvisor — Best of the Best Destinations, учитывающей такие критерии, как отзывы об отелях, ресторанах, развлекательных объектах.

Если вернуться к результатам опроса, то вслед за тройкой лидеров идут Куба и Таиланд (с вылетом из Москвы) — популярные зимние направления. Вероятно, спрос на них был бы еще выше, если бы не ощутимая стоимость перелета. Также традиционно находят своих покупателей автобусные туры по Европе (несмотря на сложности с визами и границами) и Беларуси.

— Есть определенный спрос на Шри-Ланку, экскурсионный Стамбул, раннее бронирование европейских курортов и Грузии. Хотя надо признать, что в прежние годы последние два направления в зимний период бронировались намного активнее, — уточняет руководитель РАТА.

По словам Сергея Букаса, на спрос влияют три группы факторов: экономические, политические и социальные.

— Как показал 2020 год, туристическая отрасль очень чувствительна к вызовам и может «схлопываться» за считанные недели. Абсолютное большинство людей не готово рисковать своим здоровьем и безопасностью во время отдыха — даже если их отказ от поездки обрушит целую отрасль. И это, согласитесь, нормально.





Кроме того, потребители сейчас меняют предпочтения и пересматривают бюджеты: кризис ударил не только по компаниям, но и по людям. Пережив пандемию COVID-19, туристы стали намного осторожнее при планировании и покупке путешествий. Теперь они ищут более гибкие, чем прежде, условия бронирования и оплаты туров, позволяющие минимизировать потери средств в случае изменения обстановки. Соответственно, на коне оказывается тот туроператор, который может предложить опцию полной оплаты путевки максимально близко к дате вылета или, скажем, смену направления без внушительных штрафов за это.

— К сожалению, на фоне подорожания туров практически по всем направлениям за минувшие пару-тройку лет исчезла прослойка людей, бронировавших недорогие путевки в последний момент (как, собственно, и само понятие «горящих туров» в классическом понимании тоже перестало существовать), — делится Сергей Букас. — С другой стороны, этот сегмент покупателей никогда не делал особой кассы турфирмам, а времени на обслуживание «скидочников» уходило у менеджеров столько же, сколько и на ведение остальных туристов. Так что теперь, когда клиент понимает, что заплатит за тур больше, чем, условно говоря, в 2019-м (и морально готов к этому), турбизнесу стало отчасти даже легче работать.

Перспективы рынка

Сергей Букас считает, что прогнозировать развитие туристического рынка на далекую перспективу не стоит, ведь оно зависит от множества зачастую непредсказуемых факторов:

— Скажем, кто мог заранее предсказать ковид или закрытие европейского неба для белорусских авиаперевозчиков в 2021-м? Другой пример: в 2023 году резко взлетела стоимость отдыха в Турции из-за повышения цен местными отельерами — и многим тогда показалось, что это десятилетиями популярное у белорусов направление вот-вот покинет пьедестал лидеров продаж, перейдя в сегмент лакшери отдыха. Но когда спрос на Турцию (не только в Беларуси, но и во всем постсоветском регионе) упал ниже всех прогнозов, а заполняемость турецких отелей снизилась до 47%, те учли негативный опыт минувшего сезона и анонсировали снижение цен в 2024-м даже ниже уровня 2022 года. В результате продажи направления снова пошли в рост.

Однако руководитель РАТА не скрывает, что на фоне открытия (точнее, возвращения после длительного перерыва) сразу нескольких направлений (таких как Китай, Вьетнам, Индия) можно прогнозировать развитие комбинированных туров. И некоторые попытки уже наблюдаются. Например, сегодня белорусам доступны комбитуры «Дубай + отдых на Занзибаре» или «Дели + отдых на побережье Гоа» и некоторые другие.





— Их количество, полагаю, будет увеличиваться. Конечно, такой отдых нельзя назвать бюджетным, но своя аудитория у него есть, — говорит Сергей Букас. — Также радует тот факт, что, наконец, возвращается авиасообщение из областных центров Беларуси с курортами. Так, с января возобновился чартерный рейс «Гомель — Шарм-эль-Шейх», в феврале туда же стартовали чартеры из Витебска. Загрузка рейсов близка к стопроцентной, более того, некоторые туроператоры даже организовали бесплатные трансферы из Минска для туристов, вылетающих из областных городов. Планируется, что самолеты оттуда будут летать три раза в месяц. Плюс компания «Белавиа» уже анонсировала запуск в мае чартерной цепочки из Гомеля в турецкую Анталью. Хорошо, если к Витебску и Гомелю к лету присоединятся и другие областные аэропорты, откуда люди летали на отдых в доковидные годы.

Алина Карпович

Основательница и директор турагентства Madera Travel, руководитель туроператора Travel Hub

«Вся команда работает круглосуточно»

— Последние три года были для всех нас вызовом, и мы до сих пор сталкиваемся с их последствиями. Конечно, пережив полное закрытие границ в 2020 году, нам теперь всегда будет с чем сравнить уровень сложностей, но говорить о том, что мы справились со всеми ограничениями еще рано. Однако мы не опускаем рук и не уходим с рынка — продолжаем искать новые возможности, чтобы наши клиенты могли вести привычный образ жизни: отдыхать, оздоравливаться и открывать мир. А бизнес — оставаться мобильным в деловых путешествиях. Можно сказать, что в этом видим свою миссию.

Сложности с визами, колебания валютных курсов, усложнение маршрутов и неопределенность — все это оказывает влияние на нашу работу. Наверное, уже даже привыкли работать в режиме 24/7, чтобы быть готовыми помочь нашим клиентам с любым вопросом. Это все, в свою очередь, отсеяло недобросовестных конкурентов, потому что оставаться в индустрии, которая то и дело подкидывает задачи со звездочкой, не каждый осилит.

Спад по европейским направлениям мы, как туроператор, компенсировали открытием новых направлений: например, проделали огромную работу, чтобы сделать более доступной Кению, Вьетнам, Мальдивы, Индонезию, Перу, Бразилию. На международной арене ведем переговоры о более выгодных тарифах, дополнительных рейсах, сотрудничаем с банками по вопросам вариантов оплаты, кешбека и рассрочек. В том числе даже для самостоятельных путешественников: пока все сервисы бронирования вводят ограничения, мы первая и единственная онлайн-тревел платформа в Беларуси, которая позволяет бронировать отели и авиабилеты с картами белорусских банков.

Без преувеличения наша команда работает круглосуточно. Мы обрастаем профессионалами в разных областях, изучаем опыт иностранных компаний, и даже в условиях всех сложностей, стремимся помочь людям осуществлять мечты о путешествиях, мы продолжаем расти и развивать туристический рынок.

Популярные направления и факторы изменения спроса

— Зимой, как и всегда, востребованы экзотические направления Азии: Шри-Ланка, Таиланд, Малайзия и Вьетнам. В этом году спрос на них превзошел ожидания: найти свободные места по привычным ценам практически невозможно. Островные курорты ограничены по вместимости, поэтому всегда рекомендуем бронировать туры заранее.

ОАЭ и Египет остаются популярными круглый год. Их традиционно выбирают за относительно недорогую стоимость, быстрый перелет и удобные рейсы из Минска, Гомеля и Витебска. Турцию также не забываем в течение всего года — работаем с этим направлением даже зимой в рамках раннего бронирования летнего отдыха: с каждым годом все больше клиентов осознают что цены раннего бронирования значительно выгоднее стоимости в высокий сезон.



Нас радует тенденция к выбору экзотических направлений, таких как Мальдивы, Сейшелы и Карибские острова. Мы проделали огромную работу, чтобы сделать эти путешествия доступными для наших туристов.

Экономические аспекты играют ключевую роль для большинства семей. Но с таким разнообразием доступных направлений отдыха можно найти вариант даже в условиях ограниченного бюджета. Когда дело касается корпоративных клиентов, политические и экономические факторы становятся еще более важными. Многие компании вынуждены адаптироваться к сложной логистике деловых путешествий. В таких случаях они обращаются к нам для организации бизнес-поездок с минимальными рисками и необходимым документальным сопровождением.

Приходится привлекать клиентов и новыми услугами. Например, мы предоставляем визовую поддержку для поездок в страны Европы, Великобританию, США и Азию.

Год назад мы запустили нашу онлайн-платформу TravelHub.

«Люди будут продолжать путешествовать»

— Гарантировано будут развиваться новые направления и акцент сместится с европейских на восточные страны. Однако одно остается неизменным: люди будут продолжать путешествовать. Это естественная потребность, и мы надеемся, что в результате наших усилий еще большему числу белорусов станет доступен экзотический отдых высокого уровня. По крайней мере мы ставим себе такие задачи.

Мы видим основной фактор роста в сегменте корпоративных клиентов. В условиях ограничений, связанных с глобальными передвижениями, эффективная работа на международной арене становится все сложнее для белорусского бизнеса. В таких условиях организация деловых поездок становится все более важной, а риски, связанные с возможными накладками, становятся выше.

В 2023 году количество бизнес-путешествий из Беларуси выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с тем, что компании стали активнее искать новые рынки сбыта и партнерские отношения: IT, банковский, строительный и фармацевтический сектора в топе самых мобильных бизнесов Беларуси. Среди направлений можно выделить страны СНГ, Азию, Европу и Африку.





Явное оживление международных взаимодействий стало положительным бизнес-трендом прошлого года. Однако, наряду с оттепелью, бизнес столкнулся с рядом сложностей, связанных с организацией поездок: более сложные маршруты, рост затрат, ограничения в платежах, и другие трудности всегда сопряжены с репутационными, финансовым и операционным рисками, и требуют от руководителей пристального внимания и реакции.

Осознавая необходимость бизнеса оставаться эффективными, мы в TravelHub развиваем сервис организации командировок под ключ, где персональный менеджер учитывает индивидуальные потребности бизнеса, обеспечивая быстрые и комфортные маршруты, бронирование, выставление счетов и поддержку во время путешествий. А благодаря более гибкой системе формирования тарифов, компании получают дополнительную экономию в сравнении с известными глобальными ресурсами.

Екатерина Кубракова

Руководитель турагентства «Релиз тур»

«„Горящие туры“ сейчас редкость»

— Рынок стабилен, однако происходят определенные изменения. Сейчас туры в большинство направлений подорожали, это связано с увеличением продолжительности авиаперелета, а так же с ростом цен на популярных курортах по всему миру.

С вылетом из Минска самым популярным направлением является ОАЭ, а так же Турция на раннем бронировании на лето. Если рассматривать более дальние направления, то туристы летают на Кубу, Шри-Ланку и Таиланд на прямых рейсах из Москвы.

На спрос в первую очередь влияет сезонность: летом всегда высокий сезон. Даже когда год назад в Турции произошло землетрясение, к июню большинство отелей все равно заполнились на 100%. А вот осенью несмотря на низкие цены, рынок уходит в спячку. Если у вас есть четкие рамки отпуска в летние месяцы, то всегда лучше бронировать отдых заранее. «Горящие туры» сейчас редкость и как правило доступны они только для мобильных туристов, сидящих в низкий сезон на чемоданах.

Кстати, вслед за увеличением стоимости, увеличились и бюджеты у туристов. Глобальных изменений в предпочтениях я не наблюдаю. Туристы с детьми, ценящие сервис, предпочитают Турцию и ОАЭ, а большинство любителей неморского отдыха выбирают Санкт-Петербург и Стамбул

Я думаю, что в ближайшей перспективе рынок будет перестраиваться в сторону востока и Азии. ОАЭ уже занимает лидирующие позиции, подключается Катар. Ну и все еще ждем прямые рейсы из Минска в Китай.