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Лукашенко потребовал усилить борьбу с терроризмом
21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко потребовал усовершенствовать борьбу с терроризмом. Президент провел совещание с силовым блоком Беларуси, передает «МИР 24».
Глава государства указал на недавние случаи
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Глава государства указал на недавние случаи задержания диверсантов.
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