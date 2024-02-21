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Лукашенко потребовал усилить борьбу с терроризмом

21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко потребовал усилить борьбу с терроризмом
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко потребовал усовершенствовать борьбу с терроризмом. Президент провел совещание с силовым блоком Беларуси, передает «МИР 24».

Глава государства указал на недавние случаи задержания диверсантов и напомнил, что оппоненты нынешней власти, которые сбежали за границу, не оставляют попыток нарушить равновесие в Беларуси.

«Наши беглые и их кураторы от спецслужб ведут целенаправленный поиск и вербовку лиц, которые могут совершить теракты и диверсии. Фактов хватает. Это хорошо, что террористы установлены и задержаны, но встает вопрос: «если у нас граница на замке, как эти боевики смогли доставить средства поражения и организовать схроны?». Вопрос требует детального анализа для недопущения подобных случаев впредь», – заявил Александр Лукашенко.



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Глава государства указал на недавние случаи задержания диверсантов.
 
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