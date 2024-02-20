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Жители Беларуси пришли на избирательные участки для досрочного голосования
20.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый день досрочного голосования проходит в Беларуси, жители страны выбирают депутатов практически всех уровней. Для голосования открыты тысячи участков, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Голосование досрочное, поэтому участки работают по особому графику – с полудня до 19:00. При этом перерыва на обед нет. Чтобы оставить свой голос, с собой нужно взять паспорт, ID-карту или другой документ, удостоверяющий личность.
Урны проверены и опечатаны, бюллетени на участки доставили накануне. Жители разных регионов получают разное количество бланков для голосования. У минчан их два -по выборам депутатов нижней палаты парламента и городского Совета депутатов. В областных и районных центрах – три, а у сельских жителей их будет четыре.
Всего в стране открылись почти 5,5 тысячи участков, в основном в школах и административных зданиях. В списке избирателей чуть меньше 7 млн человек. Из них 178 тысяч отдадут свой голос впервые.
«Я впервые голосую. Выборы для меня – это возможность проявить свою активную гражданскую позицию и тем самым сохранить независимость нашей страны. Я получил Конституцию, считаю, что это действительно настоящий подарок для гражданина Республики Беларусь», – сказал Александр Кирилко.
За рубежом избирательных пунктов нет. В стране работают более 45 тысяч национальных наблюдателей. За ходом кампании следят и международные специалисты, их уже аккредитовано 246.
«Аккредитация продолжается. Я думаю, что она будет продолжаться вплоть до момента начала основного дня голосования, потому что люди приезжают, прилетают из разных уголков. Большая группа наблюдателей от стран СНГ, как Исполнительного комитета, так и парламентских структур. Кроме этого, есть международные наблюдатели от парламентской ассамблеи ОДКБ, от Шанхайской организации сотрудничества», – рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Игорь Карпенко.
Информацию о нарушениях на участках страны теперь собирает центр общественного наблюдения за выборами. Для помощи избирателям организовали горячую линию.
Оставить свой голос имеют право и граждане России, постоянно проживающие в Беларуси. Таких, по данным ЦИК, более 95 тысяч человек.
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Граждане республики выбирают депутатов практически всех уровней.
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