Жители Беларуси пришли на избирательные участки для досрочного голосования

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый день досрочного голосования проходит в Беларуси, жители страны выбирают депутатов практически всех уровней. Для голосования открыты тысячи участков, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Голосование досрочное, поэтому участки работают по особому графику – с полудня до 19:00. При этом перерыва на обед нет. Чтобы оставить свой голос, с собой нужно взять паспорт, ID-карту или другой документ, удостоверяющий личность.

Урны проверены и опечатаны, бюллетени на участки доставили накануне. Жители разных регионов получают разное количество бланков для голосования. У минчан их два -по выборам депутатов нижней палаты парламента и городского Совета депутатов. В областных и районных центрах – три, а у сельских жителей их будет четыре.

«Выбирать было сложно, было огромное количество кандидатов, но мы тщательно изучили предвыборную кампанию. Также мы опирались на такие факторы, как семейное положение кандидатов, их возраст, профессиональная деятельность», – рассказала избиратель Арина Александрович.

Всего в стране открылись почти 5,5 тысячи участков, в основном в школах и административных зданиях. В списке избирателей чуть меньше 7 млн человек. Из них 178 тысяч отдадут свой голос впервые.

«Я впервые голосую. Выборы для меня – это возможность проявить свою активную гражданскую позицию и тем самым сохранить независимость нашей страны. Я получил Конституцию, считаю, что это действительно настоящий подарок для гражданина Республики Беларусь», – сказал Александр Кирилко.