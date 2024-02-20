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Жители Беларуси пришли на избирательные участки для досрочного голосования

20.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители Беларуси пришли на избирательные участки для досрочного голосования
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первый день досрочного голосования проходит в Беларуси, жители страны выбирают депутатов практически всех уровней. Для голосования открыты тысячи участков, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Голосование досрочное, поэтому участки работают по особому графику – с полудня до 19:00. При этом перерыва на обед нет. Чтобы оставить свой голос, с собой нужно взять паспорт, ID-карту или другой документ, удостоверяющий личность.

Урны проверены и опечатаны, бюллетени на участки доставили накануне. Жители разных регионов получают разное количество бланков для голосования. У минчан их два -по выборам депутатов нижней палаты парламента и городского Совета депутатов. В областных и районных центрах – три, а у сельских жителей их будет четыре.

«Выбирать было сложно, было огромное количество кандидатов, но мы тщательно изучили предвыборную кампанию. Также мы опирались на такие факторы, как семейное положение кандидатов, их возраст, профессиональная деятельность», – рассказала избиратель Арина Александрович.

Всего в стране открылись почти 5,5 тысячи участков, в основном в школах и административных зданиях. В списке избирателей чуть меньше 7 млн человек. Из них 178 тысяч отдадут свой голос впервые.

«Я впервые голосую. Выборы для меня – это возможность проявить свою активную гражданскую позицию и тем самым сохранить независимость нашей страны. Я получил Конституцию, считаю, что это действительно настоящий подарок для гражданина Республики Беларусь», – сказал Александр Кирилко.

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За рубежом избирательных пунктов нет. В стране работают более 45 тысяч национальных наблюдателей. За ходом кампании следят и международные специалисты, их уже аккредитовано 246.

«Аккредитация продолжается. Я думаю, что она будет продолжаться вплоть до момента начала основного дня голосования, потому что люди приезжают, прилетают из разных уголков. Большая группа наблюдателей от стран СНГ, как Исполнительного комитета, так и парламентских структур. Кроме этого, есть международные наблюдатели от парламентской ассамблеи ОДКБ, от Шанхайской организации сотрудничества», – рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Игорь Карпенко.

Информацию о нарушениях на участках страны теперь собирает центр общественного наблюдения за выборами. Для помощи избирателям организовали горячую линию.

Основной день голосования – 25 февраля. Тогда участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.

Оставить свой голос имеют право и граждане России, постоянно проживающие в Беларуси. Таких, по данным ЦИК, более 95 тысяч человек.



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Граждане республики выбирают депутатов практически всех уровней.
 
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