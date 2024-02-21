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Лукашенко поручил усовершенствовать систему обороны Беларуси
21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Качественно преобразовать армию и усовершенствовать систему обороны страны поручил Александр Лукашенко. Президент Беларуси собрал расширенное совещание с силовым блоком и предупредил о нарастающих угрозах, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Беларуси не нужны конфликты, но страна должна быть к ним готовой, заявил Александр Лукашенко. Количество горячих точек растет по всему миру.
Сложная обстановка и у белорусских границ. В соседних странах Евросоюза разместились больше 30 тысяч военнослужащих НАТО. А в предстоящих учениях альянс задействует в три раза больше человек. И активность блока будет только расти, уверен глава государства.
«Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений. Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции – это очередной этап экспансии на Восток», – отметил белорусский лидер.
Выходом из глобального конфликта Александр Лукашенко назвал многополярный мир. Предупредил: переход к нему может быть драматичным – ни дипломатия, ни международное право не снимут напряжение.
«Установки коллективного Запада просты до безобразия: тех, кто не с ними, будут брать силой. Под предлогом или без – не суть важно. Авторитет же международных организаций окончательно дискредитировали. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран», – заявил Лукашенко.
При этом президент потребовал сохранить равновесие внутри страны. Приближается Единый день голосования. Для оппонентов власти это повод снова заявить о себе. Сценарии уже есть, рассказал Лукашенко. От быстрой попытки госпереворота до «долгой игры».
«Родина продана, деньги заканчиваются, а жизнь в Европах дорогая. Поэтому пойдут на все. Что касается глобальных игроков на политической арене, там ставки еще выше. Дело даже не в потерянных миллионах, потраченных на проваленные мятежи. Речь идет о репутационных потерях на уровне международной политики. Гегемону надоело ломать зубы о Беларусь», – считает Лукашенко.
Президент потребовал
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Президент республики провел расширенное совещание с силовым блоком и предупредил о нарастающих угрозах.
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