Лукашенко поручил усовершенствовать систему обороны Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Качественно преобразовать армию и усовершенствовать систему обороны страны поручил Александр Лукашенко. Президент Беларуси собрал расширенное совещание с силовым блоком и предупредил о нарастающих угрозах, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Беларуси не нужны конфликты, но страна должна быть к ним готовой, заявил Александр Лукашенко. Количество горячих точек растет по всему миру.

«Вы видите, что происходит на Ближнем Востоке. Уже открыто звучат угрозы применения ядерного оружия. Целые города стираются с лица земли вместе с их мирными жителями. И оказывается, так можно делать, не попадая под санкции, не становясь изгоем в глазах так называемого цивилизованного общества, носителей «истинных» демократических ценностей», – подчеркнул Лукашенко.

Сложная обстановка и у белорусских границ. В соседних странах Евросоюза разместились больше 30 тысяч военнослужащих НАТО. А в предстоящих учениях альянс задействует в три раза больше человек. И активность блока будет только расти, уверен глава государства.

«Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений. Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции – это очередной этап экспансии на Восток», – отметил белорусский лидер.

Выходом из глобального конфликта Александр Лукашенко назвал многополярный мир. Предупредил: переход к нему может быть драматичным – ни дипломатия, ни международное право не снимут напряжение.