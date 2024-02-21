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Лукашенко поручил усовершенствовать систему обороны Беларуси

21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил усовершенствовать систему обороны Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Качественно преобразовать армию и усовершенствовать систему обороны страны поручил Александр Лукашенко. Президент Беларуси собрал расширенное совещание с силовым блоком и предупредил о нарастающих угрозах, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Беларуси не нужны конфликты, но страна должна быть к ним готовой, заявил Александр Лукашенко. Количество горячих точек растет по всему миру.

«Вы видите, что происходит на Ближнем Востоке. Уже открыто звучат угрозы применения ядерного оружия. Целые города стираются с лица земли вместе с их мирными жителями. И оказывается, так можно делать, не попадая под санкции, не становясь изгоем в глазах так называемого цивилизованного общества, носителей «истинных» демократических ценностей», – подчеркнул Лукашенко.

Сложная обстановка и у белорусских границ. В соседних странах Евросоюза разместились больше 30 тысяч военнослужащих НАТО. А в предстоящих учениях альянс задействует в три раза больше человек. И активность блока будет только расти, уверен глава государства.

«Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений. Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции – это очередной этап экспансии на Восток», – отметил белорусский лидер.

Выходом из глобального конфликта Александр Лукашенко назвал многополярный мир. Предупредил: переход к нему может быть драматичным – ни дипломатия, ни международное право не снимут напряжение.

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«Установки коллективного Запада просты до безобразия: тех, кто не с ними, будут брать силой. Под предлогом или без – не суть важно. Авторитет же международных организаций окончательно дискредитировали. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран», – заявил Лукашенко.

При этом президент потребовал сохранить равновесие внутри страны. Приближается Единый день голосования. Для оппонентов власти это повод снова заявить о себе. Сценарии уже есть, рассказал Лукашенко. От быстрой попытки госпереворота до «долгой игры».

«Родина продана, деньги заканчиваются, а жизнь в Европах дорогая. Поэтому пойдут на все. Что касается глобальных игроков на политической арене, там ставки еще выше. Дело даже не в потерянных миллионах, потраченных на проваленные мятежи. Речь идет о репутационных потерях на уровне международной политики. Гегемону надоело ломать зубы о Беларусь», – считает Лукашенко.

Президент потребовал повышать обороноспособность страны, укреплять охрану госграницы и усиливать дисциплину. Милиции и спасателям белорусский лидер поручил обеспечить безопасность на улицах. А весь силовой блок предостерег от ошибок. Каждая может дорого обойтись.



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Президент республики провел расширенное совещание с силовым блоком и предупредил о нарастающих угрозах.
 
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