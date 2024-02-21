В Минске открылся крупнейший пункт работы наблюдателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Центр народных наблюдателей за выборами начал свою работу в первый день досрочного голосования в Беларуси. Там трудятся эксперты от крупнейших общественных объединений и политических партий республики, передает «МИР 24».

Все данные с участков голосования поступают к экспертам центра дважды в день. Здесь собирают, обрабатывают и анализируют информацию о ходе избирательной кампании по всей стране. Задача экспертов Центра общественного наблюдения – помочь избежать ошибок в избирательном процессе.

«Наши наблюдатели также проинформировали, что сегодня в штатном режиме открылись, в нормальном режиме, все участки для голосования. Все необходимые процедуры в соответствие с законодательством и по опечатыванию ящиков для голосования, и по выдаче бюллетеней, и вообще по организации общей избирательного процесса соблюдены. То есть выборы стартовали успешно», – сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев.

В Центре общественного наблюдения организовали многоканальную телефонную «горячую линию». В первый день досрочного голосования уже поступило около 20 звонков от населения. Большинство из них консультативного характера. В стране уже аккредитованы более 45 тысяч национальных наблюдателей.