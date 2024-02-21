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В Минске открылся крупнейший пункт работы наблюдателей
21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Центр народных наблюдателей за выборами начал свою работу в первый день
Все данные с участков голосования поступают к экспертам центра дважды в день. Здесь собирают, обрабатывают и анализируют информацию о ходе избирательной кампании по всей стране. Задача экспертов Центра общественного наблюдения – помочь избежать ошибок в избирательном процессе.
В Центре общественного наблюдения организовали многоканальную телефонную «горячую линию». В первый день досрочного голосования уже поступило около 20 звонков от населения. Большинство из них консультативного характера. В стране уже аккредитованы более 45 тысяч национальных наблюдателей.
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В Центре общественного наблюдения организовали многоканальную телефонную «горячую линию».
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