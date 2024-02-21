В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах депутатов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Досрочное голосование на выборах депутатов стартовало в Беларуси. Избирательные участки открыты по всей стране с 12 до 19 часов. За их работой следят и международные наблюдатели от СНГ, передает «МИР 24».

Эксперты обращают внимание на оснащенность мест для голосования, работу избирательных комиссий и списки голосующих. Специалисты из СНГ не имеют права вмешиваться в избирательный процесс. Их основная обязанность – выявлять нарушения и направлять информацию в исполком стран Содружества. По словам наблюдателей, Беларусь полностью готова к электоральной кампании.

«В техническом плане, в плане документации все на очень высоком уровне. Я уже в четвертый раз участвую в мониторинге выборов в Беларуси. Каждый раз являюсь свидетелем того, что в Беларуси относятся очень серьезно к выборам, очень серьезная подготовка идет к выборам. И специалисты очень хорошие, подготовленные», – отметил международный долгосрочный наблюдатель от СНГ Ислам Каримов.

На этих выборах работают полторы сотни наблюдателей от СНГ: это парламентарии, дипломаты и сотрудники Исполнительного комитета Содружества. Они, как и эксперты из ШОС, ОДКБ, Союзного государства и других ведомств, обеспечат прозрачность проведения выборов депутатов Беларуси.