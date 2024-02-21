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В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах депутатов
21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Досрочное голосование на выборах депутатов стартовало в Беларуси. Избирательные участки открыты по всей стране с 12 до 19 часов. За их работой следят и международные наблюдатели от СНГ, передает «МИР 24».
Эксперты обращают внимание на оснащенность мест для голосования, работу избирательных комиссий и списки голосующих. Специалисты из СНГ не имеют права вмешиваться в избирательный процесс. Их основная обязанность – выявлять нарушения и направлять информацию в исполком стран Содружества. По словам наблюдателей, Беларусь полностью готова к электоральной кампании.
На этих выборах работают полторы сотни наблюдателей от СНГ: это парламентарии, дипломаты и сотрудники Исполнительного комитета Содружества. Они, как и эксперты из ШОС, ОДКБ, Союзного государства и других ведомств, обеспечат прозрачность проведения выборов депутатов Беларуси.
Досрочное голосование будет идти 4 дня. После этого начнется основной,
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В стране изберут больше 12 тысяч депутатов в парламент и местные советы.
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