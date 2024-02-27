|
Повестку заседания Совета глав правительств стран СНГ сформируют 19 марта
27.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
19 марта представители Содружества Независимых Государств планируют согласовать проект повестки заседания Совета глав правительств стран-участниц СНГ, которое состоится 24 мая, информирует пресс-служба Исполкома Содружества.
Такое решение было принято по итогам встречи постпредов стран СНГ, в ходе которой они обсудили реализацию инициатив, озвученных на заседаниях Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, в части сотрудничества в сфере безопасности.
Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое решение было принято по итогам встречи постпредов стран Содружества, в ходе которой они обсудили реализацию ранее озвученных инициатив.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)