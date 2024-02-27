Повестку заседания Совета глав правительств стран СНГ сформируют 19 марта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

19 марта представители Содружества Независимых Государств планируют согласовать проект повестки заседания Совета глав правительств стран-участниц СНГ, которое состоится 24 мая, информирует пресс-служба Исполкома Содружества.

Такое решение было принято по итогам встречи постпредов стран СНГ, в ходе которой они обсудили реализацию инициатив, озвученных на заседаниях Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, в части сотрудничества в сфере безопасности.

Страны СНГ подписали соглашение о свободной торговле услугами