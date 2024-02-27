ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Повестку заседания Совета глав правительств стран СНГ сформируют 19 марта

27.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

19 марта представители Содружества Независимых Государств планируют согласовать проект повестки заседания Совета глав правительств стран-участниц СНГ, которое состоится 24 мая, информирует пресс-служба Исполкома Содружества.

Такое решение было принято по итогам встречи постпредов стран СНГ, в ходе которой они обсудили реализацию инициатив, озвученных на заседаниях Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, в части сотрудничества в сфере безопасности.

Страны СНГ подписали соглашение о свободной торговле услугами
По словам главы департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполкома Содружества Евгения Клемезя, к настоящему времени уже реализован целый ряд инициатив, а некоторые другие уже находятся на заключительном этапе выполнения.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что взаимная торговля в Содружестве увеличилась с 20% до 30%. По его словам, этот рост случился благодаря активному и более тесному сотрудничеству в рамках объединения.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое решение было принято по итогам встречи постпредов стран Содружества, в ходе которой они обсудили реализацию ранее озвученных инициатив.
 
Новости дня
Новости разные
 
Для голосования граждан России в Беларуси сформировали 6 избирательных участков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2024
Mir24.TV Belarus
27.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика