|
Для голосования граждан России в Беларуси сформировали 6 избирательных участков
27.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Граждане России смогут проголосовать на предстоящих выборах президента страны в одном из шести избирательных участков, сформированных в Беларуси, сообщили в посольстве РФ в республике.
Проголосовать можно будет только в один день – 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени. При себе необходимо иметь документ, который удостоверяет личность гражданина Российской Федерации (это может быть внутренний паспорт, заграничный, дипломатический или служебный).
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдать свой голос можно будет только в один день – 17 марта – с 8:00 до 20:00 по местному времени.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)