Для голосования граждан России в Беларуси сформировали 6 избирательных участков

Проголосовать можно будет только в один день – 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени. При себе необходимо иметь документ, который удостоверяет личность гражданина Российской Федерации (это может быть внутренний паспорт, заграничный, дипломатический или служебный).

Ранее кандидаты в президенты России встретились с избирателями. Выборы в России будут проходить с 15 по 17 марта, отдать свой голос можно будет и дистанционно.