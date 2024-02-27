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Для голосования граждан России в Беларуси сформировали 6 избирательных участков

27.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Граждане России смогут проголосовать на предстоящих выборах президента страны в одном из шести избирательных участков, сформированных в Беларуси, сообщили в посольстве РФ в республике.

«17 марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Участие в голосовании могут принять совершеннолетние граждане РФ, постоянно проживающие или временно пребывающие в Республике Беларусь», – говорится в сообщении.

Избирательные участки откроются в Минске и во всех областных центрах республики –Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Гродно. В Минске участок сформирован в посольстве России, в Бресте – в Генконсульстве РФ, в Витебске – в здании Центра культуры «Витебск», в Гомеле – в лицее Белорусско-Российского Университета, в Гродно – в филиале «Концертного зала» Гродненского городского центра культуры.

Проголосовать можно будет только в один день – 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени. При себе необходимо иметь документ, который удостоверяет личность гражданина Российской Федерации (это может быть внутренний паспорт, заграничный, дипломатический или служебный).

Ранее кандидаты в президенты России встретились с избирателями. Выборы в России будут проходить с 15 по 17 марта, отдать свой голос можно будет и дистанционно.



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Отдать свой голос можно будет только в один день – 17 марта – с 8:00 до 20:00 по местному времени.
 
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