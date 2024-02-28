Как принять участие в международном проекте «Выбор года 2024»?

Источник материала: ProBusiness

Проект «Выбор года» в Беларуси уже 23 года проводит собственные маркетинговые исследования по всей стране. Каждая компания может принять участие в конкурсе и получить подробный маркетинговый отчет со своими позициями на рынке в сравнении с конкурентами. Но победить смогут только те компании, которым доверяет большинство белорусов.

Представителю компании необходимо заполнить заявку на сайте. Далее формируется выборка под данную номинацию, которая будет включать не те компании, которые подали заявки на участие, а все бренды, которые представлены на рынке, согласно четкой формулировке номинации. Когда список номинантов готов, начинается подробная проверка, чтобы перечень был максимально полным. Эти данные передаются в исследовательскую компанию, где все еще раз проверяется. Через несколько месяцев, когда получены все результаты, начинается самое интересное. По комплексной методике вычисляется победитель в каждой номинации. Учитывается мнение не только потребителей, но и других групп респондентов: рекламные агентства, представители бизнеса, эксперты и специалисты в различных областях, лидеры мнений.

Из тысяч брендов золотую медаль «Выбор года» получают лишь десятки компаний.

Новый сезон начинается 1 марта, заполняйте заявку на сайте в числе первых и получите приятный бонус от организаторов!