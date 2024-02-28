Как правильно заменить замок в металлической двери: советы мастера

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Замена замков в металлической двери. Советы мастера.

Необходимость замены замка в металлической двери может возникнуть в разных ситуациях. Это могут быть поломки механизма или проблемы, связанные с человеческим фактором. Приводим рекомендации мастера по замкам в СПб, которые помогут понять, что делать в таких случаях.

Как избежать поломки замка?

Начать стоит с того, как избежать аварийных случаев, когда приходится заменять замок из-за поломки. Самый банальный и действенный совет — не стоит экономить. Разумеется, не обязательно ставить на металлическую дверь дорогое запорное устройство премиального класса. Однако откровенно дешевых моделей, цена которых ниже 1000 рублей, нужно однозначно избегать. Цены на нормальные дверные замки находятся в диапазоне от 1,5 до 7 тысяч рублей.

При вселении в новую квартиру обязательно меняйте замок. Это справедливо не только для вторички, но и для новостроек. Застройщики, как правило, устанавливают дешевые запорные устройства, которые быстро ломаются и имеют минимальный уровень секретности и элементарно вскрываются злоумышленниками. Более того, в практике встречались случаи, когда ключ от одной квартиры подходил к нескольким другим в том же доме.

Как понять, что нужно менять замок?

Насторожиться стоит при любых изменениях в работе замка, таких как:

· подклинивание;

подклинивание; · проворачивание ключа вхолостую;

проворачивание ключа вхолостую; · затрудненный или слишком легкий поворот механизма;

затрудненный или слишком легкий поворот механизма; · появление скрипов, щелчков, других посторонних звуков.

Не всегда такие симптомы говорят о неисправности замка и необходимости его замены. В некоторых случаях причина может быть в деформации дверной коробке, засорении, усадке нового дома и т.д. Однако всегда при появлении этих признаков замок нужно разобрать и тщательно проверить, если вы не хотите в один прекрасный момент оказаться перед заблокированной входной дверью.

Чего точно не стоит делать — это при заклинивании механизма пытаться провернуть ключ в скважине силой. Как правило, это приводит к поломке ключа и только усугубляет проблему. Часто заклинивание возникает при рабочей личинке из-за неисправности в корпусе замка. Если же вы сломаете ключ, то менять придется и корпус, и личинку, а это существенно увеличит итоговую стоимость ремонта.

Менять ли замок самостоятельно?

Если у вас имеете достаточные технические навыки выполнить замену замка можно самостоятельно. Однако перед тем как приступать к этой процедуре, оцените свои возможности объективно. Если есть какие-либо сомнения, лучше вызвать специалиста по замене замков, тем более, что выезд возможен круглосуточно и производится в срочных случаях в среднем в течение 30 минут после поступления заказа.

Человек без соответствующих навыков и опыта может допустить серьезные ошибки при замене запорного устройства. Например, не стоит бездумно откручивать все винты, которые видите, при демонтаже. Так можно испортить даже вполне исправный механизм. Бывали случаи, когда при непрофессиональном снятии замок падал внутрь полотна входной металлической двери, откуда его уже не получалось достать.

Кроме этого, проблемы могут возникнуть и на этапе выбора запорного устройства. Для замены лучше подобрать модель, идентичную старой. Однако подобрать такой замок далеко не всегда удается, особенно, если возраст старого затвора около 10 лет и более. Даже если разница в размерах будет в пределах 1 мм, это может вызвать проблемы при замене.

Чтобы избежать таких сложностей, лучше покупать новый замок не в интернете, а в обычном магазине. Снимите старое запорное устройство и возьмите его с собой в магазин для образца. Это поможет подобрать полностью идентичную замену. Заказывать в интернет-магазине стоит только в том случае, если вы точно уверены, что эта модель подойдет к вашей двери.

Еще раз отмечу, что избавить себя от всех проблем с заменой замка можно, просто вызвав мастера. Профессионал сможет точно подобрать новое запорное устройство и установить его вместо старого. Кроме этого, в некоторых случаях можно обойтись и простым ремонтом.