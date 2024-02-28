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Подготовку к параду в честь 80-летия освобождения Беларуси обсудили в Минске

28.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовку к параду в честь 80-летия освобождения Беларуси обсудили в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

3 июля в Минске пройдет грандиозный парад, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Подготовку к смотру обсуждали на заседании оргкомитета с участием премьер-министра Романа Головченко, передает «МИР 24».

Власти столицы решили нестандартно и творчески украсить городские проспекты. Особое внимание уделят знаковым местам. Жителям Минска покажут, каким он был 80 лет назад, в момент освобождения.

«Дата, которая нас всех обязывает вспомнить о людях, которые ценой своей жизни добились Победы, добились освобождения нашей страны, победив фашизм, и это как пример для многих наших поколений», – отметил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

Украшать город начнут в мае. Еще один ключевой вопрос – награждение вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Его получат девять населенных пунктов страны.



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Теги: Минск
 
 
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Власти столицы решили нестандартно и творчески украсить городские проспекты. Особое внимание уделят знаковым местам.
 
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