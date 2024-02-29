Лукашенко потребовал навести порядок в спорте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Провести ревизию во всех спортивных дисциплинах поручил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подверг критике нынешние результаты белорусских атлетов. По его словам, они недостаточно высокие, учитывая то, что в стране созданы все условия для тренировок, а из бюджета выделяются на это немалые деньги, передает «МИР 24».

«В этом году не будет по видам спорта прогресса значительного и нормальных показателей, на должности и кресла не рассчитывайте. Понимайте меня, как хотите. Вы получаете некие преференции. Порядок нужно навести в течение ближайшего времени. Никто не должен получать никаких шальных денег», – заявил Лукашенко.

Особое внимание президент уделил футболу. Этот вид спорта – один из самых массовых и любимых белорусами. Но болельщиков футболисты не радуют, обратил внимание Лукашенко и потребовал в течение полугода навести порядок в системе подготовки игроков.

«Обеспечить плавный переход в молодежный футбол и во взрослый футбол. Все, что на сегодняшний день разбалансировано в нормативной базе, привести в порядок. Предстоит полгода плодотворной работы, и то, что утеряно по разным причинам за многие годы, восстановить», – обозначил задачи председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев.

Президент призвал спортсменов не жаловаться на санкции и посоветовал больше участвовать в российских чемпионатах.