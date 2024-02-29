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Лукашенко потребовал навести порядок в спорте
29.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Провести ревизию во всех спортивных дисциплинах поручил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подверг критике нынешние результаты белорусских атлетов. По его словам, они недостаточно высокие, учитывая то, что в стране созданы все условия для тренировок, а из бюджета выделяются на это немалые деньги, передает «МИР 24».
Особое внимание президент уделил футболу. Этот вид спорта – один из самых массовых и любимых белорусами. Но болельщиков футболисты не радуют, обратил внимание Лукашенко и потребовал в течение полугода навести порядок в системе подготовки игроков.
Президент призвал спортсменов не жаловаться на санкции и посоветовал больше участвовать в российских чемпионатах.
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Президент Беларуси подверг критике нынешние результаты белорусских атлетов. По словам глав государства, они недостаточно высокие.
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