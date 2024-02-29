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Лукашенко потребовал навести порядок в спорте

29.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Провести ревизию во всех спортивных дисциплинах поручил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подверг критике нынешние результаты белорусских атлетов. По его словам, они недостаточно высокие, учитывая то, что в стране созданы все условия для тренировок, а из бюджета выделяются на это немалые деньги, передает «МИР 24».

«В этом году не будет по видам спорта прогресса значительного и нормальных показателей, на должности и кресла не рассчитывайте. Понимайте меня, как хотите. Вы получаете некие преференции. Порядок нужно навести в течение ближайшего времени. Никто не должен получать никаких шальных денег», – заявил Лукашенко.

Особое внимание президент уделил футболу. Этот вид спорта – один из самых массовых и любимых белорусами. Но болельщиков футболисты не радуют, обратил внимание Лукашенко и потребовал в течение полугода навести порядок в системе подготовки игроков.

«Обеспечить плавный переход в молодежный футбол и во взрослый футбол. Все, что на сегодняшний день разбалансировано в нормативной базе, привести в порядок. Предстоит полгода плодотворной работы, и то, что утеряно по разным причинам за многие годы, восстановить», – обозначил задачи председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев.

Президент призвал спортсменов не жаловаться на санкции и посоветовал больше участвовать в российских чемпионатах.



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Президент Беларуси подверг критике нынешние результаты белорусских атлетов. По словам глав государства, они недостаточно высокие.
 
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