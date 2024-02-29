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Литва заявила о закрытии с 1 марта двух погранпереходов на границе с Беларусью
29.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Литва закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью. Чтобы пересечь кордон, у водителей остаются считанные часы. После останутся лишь два пункта пропуска, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
На этом пункте пропуска очередь растянулась на сотни метров. Водители грузовых и легковых авто надеются успеть пересечь границу. Ровно в 12 ночи литовская сторона закроет проезд через погранпереход.
Грузоперевозчикам придется перестраивать логистику. Для компаний это колоссальные затраты. На двух оставшихся пунктах пропуска уже скопились очереди из сотен большегрузов. Стоять в таких приграничных пробках придется днями.
Литовская сторона также ввела полный запрет на пересечение границы на велосипедах. Сложнее станет ездить друг к другу жителям близлежащих населенных пунктов. Белорусское направление популярно у литовцев, для них в страну действует безвизовый въезд.
Всего на границе Беларуси и Евросоюза теперь останутся работать лишь пять пунктов пропуска: два – на литовском направлении, один грузовой и один для легковых авто – на польском и погранпереход – на латвийском.
По данным государственного пограничного комитета Беларуси, пропускная способность на границе с Литвой сократится на 40%.
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Грузоперевозчикам придется перестраивать логистику. Для компаний это колоссальные затраты.
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