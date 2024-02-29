Литва заявила о закрытии с 1 марта двух погранпереходов на границе с Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Литва закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью. Чтобы пересечь кордон, у водителей остаются считанные часы. После останутся лишь два пункта пропуска, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На этом пункте пропуска очередь растянулась на сотни метров. Водители грузовых и легковых авто надеются успеть пересечь границу. Ровно в 12 ночи литовская сторона закроет проезд через погранпереход.

Грузоперевозчикам придется перестраивать логистику. Для компаний это колоссальные затраты. На двух оставшихся пунктах пропуска уже скопились очереди из сотен большегрузов. Стоять в таких приграничных пробках придется днями.

«Вот в кабине сидим, телевизор смотрим, чай пьем, ждем очереди. Вот в 12 часов ночи оформился у белорусов, а уже 12 часов дня. Что Литва делает? Против себя. И вот сегодня граница закрывается, все стараются домой заехать, чтобы не развернуться на Каменный лог», – поделился водитель большегруза из Литвы Адгес Чута.

Литовская сторона также ввела полный запрет на пересечение границы на велосипедах. Сложнее станет ездить друг к другу жителям близлежащих населенных пунктов. Белорусское направление популярно у литовцев, для них в страну действует безвизовый въезд.

Всего на границе Беларуси и Евросоюза теперь останутся работать лишь пять пунктов пропуска: два – на литовском направлении, один грузовой и один для легковых авто – на польском и погранпереход – на латвийском.

По данным государственного пограничного комитета Беларуси, пропускная способность на границе с Литвой сократится на 40%.