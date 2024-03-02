На белорусско-литовской границе растут очереди из фур и легковых машин

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На белорусско-литовской границе растут очереди из большегрузов и легковых авто. У пункта пропуска Каменный лог в сторону ЕС скопилось более 600 машин. Накануне Литва закрыла два погранперехода. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская рассказала о ситуации на границе.

Цепочка из большегрузов растянулась на несколько километров. Водители говорят: «раньше ждали по три дня, теперь застряли минимум на неделю». Евгений Яковлев везет рыбу из Москвы в Калининград. Продукт скоропортящийся, доставить нужно быстро. Стоит здесь уже сутки. Обычно маршрут лежал через Котловку. В этот раз пришлось ехать в объезд.

«Убытки, конечно, будут. Во-первых, расстояние увеличивается. На Котловку все ездили, потому что дорог платных нет в Беларуси. Судьба заставила меня вернуться на эту границу, а так очень сложная граница», – прокомментировал водитель большегруза Евгений Яковлев.

В таких условиях приходится налаживать быт: хранить продукты и готовить. О душе здесь только мечтают и набираются терпения.

«Из Узбекистана в Литву, пять тысяч километров уже дорога в Казахстан, Россию, Беларусь. Питание у меня есть, продукты есть, просто долго стоим в очереди», – поделился другой водитель большегруза Тулкин Камолов.

Нагрузка на этот белорусский пункт пропуска выросла из-за закрытия двух других погранпереходов на литовской стороне. Накануне соседи натянули колючую проволоку . Беларусь старается долго не задерживать машины, а вот литовская сторона шлагбаум почти не поднимает.

«Изменилась пропускная способность литовской стороны. В среднем это были цифры 3-4 грузовых транспортных средства в час. В настоящее время за последние 12 часов – одно грузовое транспортное средство в час», – отметил начальник отделения пограничного контроля «Каменный лог» Владислав Жигало.

«Мы уже максимально направили и личный состав, и технику, и досмотровую технику, сканирующие машины, поэтому мы будем готовы оформлять любое количество транспортных средств и физических лиц, которые пропустит сопредельная сторона. Но в целом, конечно, ситуация ухудшится», – отметил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.

Сложнее стало проехать и легковым авто. Вот очередь из литовских машин. Жители соседней страны приезжают в Беларусь по безвизу. Купить продукты, заправиться или сходить к врачу.

«Мы едем зубы лечить, потому что здесь нравится нам, цены хорошие и люди хорошие», – отметила жительница Литвы Наталья.

«У меня тут дача, поэтому ездим на выходные. Ну зимой реже, летом каждые выходные здесь. Ничего страшного, когда границы нормально работают, когда они не работают, тогда и приходятся стоять по шесть часов, по 10 часов, по 12 часов. Просто не налажена система нормальной работы. В Литве дают команды, чтобы тормозить очередь, создавать искусственно эти колейки», – рассказал житель Литвы Станислав.

Также Литва ввела полный запрет на пересечение границы на велосипедах. Так в Беларусь добирались жители близлежащих деревень. Всего между странами теперь работают только два пункта пропуска: Каменный лог и Бенякони. Пропускная способность всего литовского направления, по данным госпогранкомитета Беларуси, снизится на 40%.