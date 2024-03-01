Лукашенко оценил прошедшую избирательную кампанию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Центризбиркоме Беларуси подвели итоги единого дня голосования. 1 марта официально зарегистрировали 110 новых членов нижней палаты парламента и больше 12 тысяч депутатов местных советов. Прошедшую избирательную кампанию оценил и президент Александр Лукашенко, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизаветы Проявенко.



Выборы прошли прозрачно и легитимно. Таковы результаты единого дня голосования. 25 февраля в стране впервые одновременно выбирали депутатов парламента и местных советов. Формат вдвое сэкономил бюджет. В пятницу стали известны финальные цифры и задачи на будущее.

«Мы поняли, что нам надо продолжать эту работу по обучению потенциальных организаторов выборов. Мы увидели главную проблему: это где-то нужно концентрировать в одном месте сведения о всех кандидатах в депутаты всех уровней в разрезе регионов, конкретных избирательных округов и так далее. Мы подумаем над этим», – отметил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

В Палату представителей на пятилетний срок избрали 110 депутатов. По данным ЦИК, 70 мест в нижней палате парламента заняли кандидаты от партий. 40 – беспартийные. В депутатский корпус местных советов вошли больше 12 тысяч человек. Среди них есть и граждане России с видом на жительство в Беларуси, их 15. Почти 400 депутатов – молодежь до 31 года.

Депутаты Палаты представителей VIII созыва:

Всего 110 человек:

70 – представители политических партий:

«Белая Русь» – 51 человек

Коммунистическая партия Беларуси – 7 человек

ЛДП Беларуси – 4 человека

Республиканская партия труда и справедливости – 8 человек

40 – беспартийные.

Новоизбранный парламент должен собраться уже в этом месяце. Первую сессию назначили на 22 марта. Сегодня президент поручил чиновникам помочь депутатам в этот переходный период.

«Привлекайте, кого вы считаете нужным: и парламент, и администрацию президента, и правительство, и Управление делами Президента, и другие государственные органы власти. Они подключатся и будут работать в том ключе, который вы зададите. Надо сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу», – заявил Лукашенко.

А работы у нового парламента прибавилось. В апреле впервые пройдет заседание Всебелорусского народного собрания в новом статусе. Теперь, согласно Конституции, это орган власти, который будет решать вопросы государственной важности, и депутаты войдут в состав ВНС. Лукашенко призвал подключиться к подготовке всех должностных лиц.

«Посмотрите, какой план должен быть, как мы будем проводить заседание. Конституционно определено по закону, когда должно состояться первое заседание. Надо делать все по закону и посмотреть, какие вопросы нам надо в первоочередном порядке рассмотреть», – потребовал глава республики.

Отметил белорусский лидер и работу уходящего состава парламента. Седьмой созыв принял больше 360 законов. «Подогнал» законодательство под обновленную Конституцию. Александр Лукашенко поручил решить вопрос с трудоустройством бывших депутатов, а самых активных – наградить.

Следующая крупная избирательная кампания пройдет в Беларуси в 2025 году. Не позднее 20 июля нужно провести выборы президента.