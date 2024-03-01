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Лукашенко оценил прошедшую избирательную кампанию
01.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Центризбиркоме Беларуси подвели итоги единого дня голосования. 1 марта официально зарегистрировали 110 новых членов нижней палаты парламента и больше 12 тысяч депутатов местных советов. Прошедшую избирательную кампанию оценил и президент Александр Лукашенко, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизаветы Проявенко.
В Палату представителей на пятилетний срок избрали 110 депутатов. По данным ЦИК, 70 мест в нижней палате парламента заняли кандидаты от партий. 40 – беспартийные. В депутатский корпус местных советов вошли больше 12 тысяч человек. Среди них есть и граждане России с видом на жительство в Беларуси, их 15. Почти 400 депутатов – молодежь до 31 года.
Депутаты Палаты представителей VIII созыва:
Всего 110 человек:
40 – беспартийные.
Новоизбранный парламент должен собраться уже в этом месяце. Первую сессию назначили на 22 марта. Сегодня президент поручил чиновникам помочь депутатам в этот переходный период.
А работы у нового парламента прибавилось. В апреле впервые пройдет заседание Всебелорусского народного собрания в новом статусе. Теперь, согласно Конституции, это орган власти, который будет решать вопросы государственной важности, и депутаты войдут в состав ВНС. Лукашенко призвал подключиться к подготовке всех должностных лиц.
Отметил белорусский лидер и работу уходящего состава парламента. Седьмой созыв принял больше 360 законов. «Подогнал» законодательство под обновленную Конституцию. Александр Лукашенко поручил решить вопрос с трудоустройством бывших депутатов, а самых активных – наградить.
Следующая крупная избирательная кампания пройдет в Беларуси в 2025 году. Не позднее 20 июля нужно провести выборы президента.
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Итоги единого дня голосования официально подвели в Центризбиркоме Беларуси. 1 марта зарегистрировали 110 новых членов нижней палаты парламента и больше 12 тысяч...
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