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Лукашенко утвердил безвизовый порядок въезда для гостей «Славянского базара»
02.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о проведении международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске с 11 по 14 июля 2024 года. Для гостей мероприятия из 73 стран в этот период будет действовать безвизовый режим.
Для упрощенного проезда через государственную границу необходимо будет предъявить традиционный или цифровой билет на мероприятия фестиваля, которые состоятся в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».
Ранее в Москве на ВДНХ
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Для упрощенного проезда через государственную границу необходимо будет предъявить традиционный или цифровой билет на мероприятия фестиваля.
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