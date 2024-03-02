Лукашенко утвердил безвизовый порядок въезда для гостей «Славянского базара»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о проведении международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске с 11 по 14 июля 2024 года. Для гостей мероприятия из 73 стран в этот период будет действовать безвизовый режим.

Для упрощенного проезда через государственную границу необходимо будет предъявить традиционный или цифровой билет на мероприятия фестиваля, которые состоятся в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».

«При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия», – говорится в сообщении пресс-службы Александра Лукашенко.