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Лукашенко утвердил безвизовый порядок въезда для гостей «Славянского базара»

02.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о проведении международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске с 11 по 14 июля 2024 года. Для гостей мероприятия из 73 стран в этот период будет действовать безвизовый режим.

Для упрощенного проезда через государственную границу необходимо будет предъявить традиционный или цифровой билет на мероприятия фестиваля, которые состоятся в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».

«При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия», – говорится в сообщении пресс-службы Александра Лукашенко.

Ранее в Москве на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» прошла масштабная презентация Витебской области Беларуси – с танцами и угощениями продуктами собственного производства.



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Теги: Витебск
 
 
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Для упрощенного проезда через государственную границу необходимо будет предъявить традиционный или цифровой билет на мероприятия фестиваля.
 
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