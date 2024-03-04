Погода в СНГ: в Беларусь пришли дожди, в Таджикистане наступила оттепель

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, местами гололедица и плюс три будет в Москве. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

Ясная погода в Беларуси сменилась дождями. Осадки ожидаются по всей стране. В Минске – до трех градусов тепла, в южных регионах – плюс восемь.



Наступило время уборки придомовых территорий. Спасатели напоминают: уничтожать сухую траву или листву огнем запрещено. За это грозит штраф в 1600 белорусских рублей (более 45 тысяч российских). За прошедшие сутки ликвидированы уже десятки возгораний.

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