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Погода в СНГ: в Беларусь пришли дожди, в Таджикистане наступила оттепель

04.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облачно с прояснениями, местами гололедица и плюс три будет в Москве. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

Ясная погода в Беларуси сменилась дождями. Осадки ожидаются по всей стране. В Минске – до трех градусов тепла, в южных регионах – плюс восемь.

Наступило время уборки придомовых территорий. Спасатели напоминают: уничтожать сухую траву или листву огнем запрещено. За это грозит штраф в 1600 белорусских рублей (более 45 тысяч российских). За прошедшие сутки ликвидированы уже десятки возгораний.

Таджикистан

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В Душанбе после продолжительного снегопада наступила оттепель. Днем в столице Таджикистана воздух прогреется до плюс восьми, однако к ночи температура упадет до минус шести.

С потеплением на крышах зданий появилась наледь. Сотрудники КЧС настоятельно просят граждан не приближаться к строениям со скатными крышами, чтобы избежать травм от падения снега и сосулек. Также не рекомендуется оставлять автомобили под карнизами сооружений. Гололедицы следует опасаться не только в городе, но и на горных трассах. На ряде магистралей прогнозируется туман.

Кыргызстан

Первые дни весна не балует кыргызстанцев. В Бишкеке всего плюс два, и лежит снег. Осадков не ожидается. У цветоводов страны самый пик работы. Флористы готовятся к главному празднику весны – 8 Марта. Заказы формируют заранее за несколько дней. Особым спросом пользуются тюльпаны.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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