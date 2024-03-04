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Погода в СНГ: в Беларусь пришли дожди, в Таджикистане наступила оттепель
04.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями, местами гололедица и плюс три будет в Москве. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Беларусь
Ясная погода в Беларуси сменилась дождями. Осадки ожидаются по всей стране. В Минске – до трех градусов тепла, в южных регионах – плюс восемь.
Таджикистан
С потеплением на крышах зданий появилась наледь. Сотрудники КЧС настоятельно просят граждан не приближаться к строениям со скатными крышами, чтобы избежать травм от падения снега и сосулек. Также не рекомендуется оставлять автомобили под карнизами сооружений. Гололедицы следует опасаться не только в городе, но и на горных трассах. На ряде магистралей прогнозируется туман.
Кыргызстан
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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