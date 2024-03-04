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Лукашенко: Беларусь и Казахстан способны существенно нарастить товарооборот
04.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Миллиард долларов не предел. Александр Лукашенко выразил уверенность, что Минск и Астана способны существенно нарастить товарооборот. Президент Беларуси провел переговоры с послом Казахстана Ерланом Байжановым, сообщает «МИР 24».
Глава государства подчеркнул, что встреча проходит в преддверии запланированного в этом году визита Касым-Жомарта Токаева и после договоренностей на высшем уровне объемы взаимной торговли значительно превысят нынешний миллиард долларов, заявил белорусский лидер. По его словам, страна готова к сотрудничеству по всем направлениям.
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Президент республики в понедельник провел переговоры с послом Казахстана Ерланом Байжановым.
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