Лукашенко: Беларусь и Казахстан способны существенно нарастить товарооборот

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Миллиард долларов не предел. Александр Лукашенко выразил уверенность, что Минск и Астана способны существенно нарастить товарооборот. Президент Беларуси провел переговоры с послом Казахстана Ерланом Байжановым, сообщает «МИР 24».

«Беларусь и Казахстан должны иметь самые продвинутые отношения. У нас с вами созданы хорошие совместные предприятия по производству комбайнов, тракторов, лифтов. Планируется дальнейшее продвижение наших технологий и создание на их основе совместных предприятий в Казахстане, в Беларуси. Мы готовы поддерживать вас в любой момент. Любые ваши пожелания на территории Беларуси – это для нас закон», – подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что встреча проходит в преддверии запланированного в этом году визита Касым-Жомарта Токаева и после договоренностей на высшем уровне объемы взаимной торговли значительно превысят нынешний миллиард долларов, заявил белорусский лидер. По его словам, страна готова к сотрудничеству по всем направлениям.



Казахстан председательствует в этом году в ШОС. И Александр Лукашенко поблагодарил в лице посла Астану за ратификацию всех документов по членству Беларуси в организации.