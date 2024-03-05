Космонавты посетили памятные места в Москве перед полетом на МКС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-25» посетили знакомые места для космонавтов перед полетом, это уже традиция. В составе – первые белоруски, готовящиеся к полету на МКС, – Марина Василевская и Анастасия Ленкова, передает «МИР 24».

Участники 21-й экспедиции на МКС оставили автографы в памятной книге предстартовых записей в Звездном городке. У Кремлевской стены возложили цветы к захоронениям Юрия Гагарина и Сергея Королева. Дом-музей Главного конструктора – еще одно из обязательных мест в программе экскурсионного дня. В экспозиции – личные вещи Королева, предметы искусства и библиотека. А еще подарок на удачу от него – подкова на дереве, символ везения и на Земле, и в космосе.

6 марта основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-25» отправятся на Байконур.