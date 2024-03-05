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Космонавты посетили памятные места в Москве перед полетом на МКС
05.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-25» посетили знакомые места для космонавтов перед полетом, это уже традиция. В составе – первые белоруски, готовящиеся к полету на МКС, – Марина Василевская и Анастасия Ленкова, передает «МИР 24».
Участники
6 марта основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-25» отправятся на Байконур.
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6 марта основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-25» отправятся на Байконур.
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