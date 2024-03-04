Лукашенко: Беларусь рассчитывает на поддержку Казахстана в присоединении к ШОС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко рассчитывает на поддержку Казахстана в вопросе присоединения Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества. Об этом белорусский президент заявил на переговорах с послом Казахстана Ерланом Байжановым, передает «МИР 24».

Сейчас Минск занимает позицию наблюдателя в ШОС, но планирует стать полноправным членом организации. Решение может быть принято этим летом на очередном саммите, отметил белорусский лидер.

«Вы сегодня председательствуете в организации ОДКБ и ШОС. Мы знаем, что в феврале вы ратифицировали все документы о членстве Беларуси в ШОС. Мы вам очень благодарны за это. Было бы очень символично, и мы бы это приветствовали, если бы Беларусь именно в Астане стала полноценным членом ШОС», – подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко призвал Астану укреплять сотрудничество. В Беларуси на данный момент работает больше 50 предприятий с казахстанским капиталом. В свою очередь, в Казахстане производят белорусскую спасательную и сельхозтехнику, лифты и автомобили. То, что Минск испытывает давление Запада, не помешает расширять промышленную кооперацию, уверен Лукашенко.

«Непростая, конечно, обстановка в мире. Но мы сотрудничаем и должны находить направления нашего сотрудничества, не создавая проблем для Казахстана. Я не вижу здесь больших проблем. Если мы будем двигаться в направлении, интересующем Беларусь и Казахстан, мы можем преодолеть не только санкции, но и любые барьеры и препятствия», – считает президент Беларуси.