Кому станет невыгодно? Белорусским селлерам на маркетплейсах, скорее всего, придется уплачивать 20% НДС при отправке товара в Россию

Источник материала: ProBusiness





На днях стало известно, что с 1 июля 2024 года белорусских продавцов на маркетплейсах могут обязать платить НДС в России. Как сообщает Интерфакс , в россйиском правительстве предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕАЭС, то есть в том числе из Беларуси. «Про бизнес» узнал, как такие изменения могут повлиять на белорусских продавцов на маркетплейсах, ведь для многих из них российский рынок является основным.

Нюансы законопроекта

Согласно проекту закона, налоговая база будет определяться по фактической цене товаров в российских рублях по курсу Банка России на последний день налогового периода, в котором поступила оплата. Если товар возвращают или покупатель отказывается от него, сумма уплаченного налога может быть использована для уменьшения его суммы в будущем. Платеж в бюджет производится не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговая база определяется как стоимость товаров с учетом НДС, исчисленная исходя из фактических цен их реализации. В законопроекте уточняется, что сумма налога равна 16,67% или 9,09% от процентной доли налоговой базы, то есть сохраняется основная ставка НДС в размере 20% и льготные ставки в размере 10% от стоимости.





Законодатели считают, что «принятие закона устранит неравенство в налогообложении НДС российских и иностранных налогоплательщиков и, соответственно, создаст более благоприятные условия для реализации российскими налогоплательщиками товаров физическим лицам на территории государств-членов ЕАЭС».

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 июля 2024 года. При этом закон будет распространяться на индивидуальных предпринимателей из стран ЕАЭС с 1 января 2025 года, за исключением ИП, которые работают через посредников на основании договоров комиссии.

Какие могут быть последствия для белорусских селлеров?



Сергей Вяличко

Руководитель отдела аутсорсинга бухгалтерских услуг компании FiNDEP

Руководитель отдела аутсорсинга бухгалтерских услуг компании FiNDEP Сергей Вяличко так прокомментировал этот законопроект:

— Для усовершенствования равнозначности продавцов, торгующих на маркетплейсах Российской Федерации, в Госдуму поступил законопроект № 564179−8 об изменениях в Налоговый кодекс. Данные поправки уточняют место реализации при продаже товаров через электронные торговые площадки иностранными продавцами гражданам РФ.

Что же это значит? Если иностранный продавец из ЕАЭС продает свой товар через электронную площадку, то он должен уплатить НДС на территории РФ. В данном случае есть особенность, так как сам продавец не представлен, а осуществляет торговлю через посредника — маркетплейс. То есть именно маркетплейс должен будет уплатить НДС за реализованный товар.

Данный подход не новшество — это мировая практика. Первыми из стран ЕАЭС ее применили Казахстан и Беларусь в 2022 году. Суть данных изменений заключалась в том, что если на территорию страны заходит иностранный продавец через электронную дистанционную площадку, то необходимо уплатить НДС. Продавцы на площадках представлены через посредников, через маркетплейсы, поэтому именно они должны встать на учет в налоговые органы и уплатить НДС с продаж.





Так, например, в налоговых органах Республики Беларусь зарегистрированы OZON и AliExpress (самый последний маркетплейс, который изменил ценовую политику в отношении покупателей нашей страны и увеличил цены на сумму НДС 20%). Напомню, что на данный момент белорусский селлер уплачивает НДС на территории Республики Беларусь, но не платит его, если подтверждает, что товар продан на территории другого государства через электронную площадку. Именно такой подход хотят внедрить в российское налоговое законодательство, но немного через другие инструменты. Однако эффект будет один и тот же.

Для белорусских селлеров могут быть разные исходы по формированию цены на российских интернет-площадках:

Маркетплейс удержит сумму НДС из установленной на данный момент цены товара, следовательно от этого в доходности потеряет только продавец, но при этом сможет сохранить свою цену. Своего рода манипуляция: «оставляй свою цену, но НДС будет оплачен за счет продавца». Маркетплейс увеличит цену товара на сумму налога, но при этом возместит уплаченную сумму НДС, чтобы продавец задержался на площадке. Такое возможно для редких и эксклюзивных товаров, так как это позволит площадке удержать продавца, но потерять в своем доходе. В данном случае непонятно, как долго это сможет длиться. Практика, которая сформировалась на белорусском рынке, — это автоматическое увеличение цены на сумму НДС для российского покупателя, он ее и оплатит. Именно к этому и хочет привести российское правительство — чтобы цена у всех продавцов площадки была одинаковой и конкурентной.

Позиция представителя Wildberries: «Это к нам неприменимо в принципе»

Еще один интересный комментарий по законопроекту удалось получить директору и учредителю ООО «Ваш персональный бухгалтер» Юлии Лешик. В своем Instagram она опубликовала такой ответ представителя Wildberries:

— Мы сейчас не попадаем на новый НДС, т.к. это правило действует в отношении агентов покупателя — посредников. Эта норма применяется с 1 января 2024 года в отношении ввозного НДС, если российский агент действует в интересах россисйского покупателя. При этом этот покупатель — плательщик НДС (т.е. не физ. лицо).

Если российский покупатель заключил договор с российским комиссионером (поверенным, агентом), действующим в интересах покупателя, на приобретение товаров у иностранного поставщика из ЕАЭС, то уплата НДС в бюджет возлагается на российского комиссионера (поверенного, агента).

Если российский комиссионер (поверенный, агент) действует в интересах иностранного поставщика из ЕАЭС, реализующего ввезенные на территорию РФ товары, то новый порядок уплаты налога комиссионером (поверенным, агентом) применяется с 1 января 2025 года.

В общем, это к нам не применимо в принципе. Кроме того, у нас нет сейчас агентских договоров с ЕАЭС — только договоры купли-продажи.

Сейчас остается ждать подробностей и дополнительных комментариев от российских законодателей о том, как все это будет работать.